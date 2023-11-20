Дизайнеры кухонь рассказали, в каких местах правильно разместить мойку, независимо от того, планируете ли вы ее с нуля, или интегрируете раковину в существующую схему. В частности, эксперты предлагают интересный вариант обустройства мойки под окном, если оно у вас есть.

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Место для кухонной мойки

Если вам удалось иметь кухню с окном, которое выходит на красивый пейзаж, подумайте о центровке раковины. То есть расположите ее под окном, чтобы наслаждаться природой, даже находясь внутри.



Отличный вариант расположения кухонной мойки.

В общем, не существует жестких правил, которые бы утверждали, что кухонная мойка должна стоять там, а не где-то иначе. Здесь важно позаботиться о своем удобстве. Важнейшими "рабочими" зонами вашей кухни будут те, где будет стоять духовка и варочная поверхность, мойка, холодильник и рабочая поверхность. Следовательно, важно организовать легкий доступ к каждой из них и близость одной зоны к другой. Это имеет решающее значение как для эффективности, так и безопасности.

Очень хорошая идея – расположить кухонную мойку у посудомоечной машины. Мало людей задумываются о таком размещении, но это очень удобно. Такая планировка упрощает загрузку посудомоечной машины.

Если у вас небольшая кухня, которую вы просто хотите переустроить, то в этом случае возможности немного ограничены. Лучшее решение – поставить раковину в том месте, где уже была обустроена сантехника. Это поможет сэкономить на затратах и сэкономит время.