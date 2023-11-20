Дизайнери кухонь розповіли, у яких місцях правильно розмістити мийку, незалежно від того, чи ви плануєте її з нуля, чи інтегруєте раковину в наявну схему. Зокрема, експерти пропонують цікавий варіант облаштування мийки під вікном, якщо воно у вас є.

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Місце для кухонної мийки

Якщо вам пощастило мати кухню з вікном, яке виходить на гарний краєвид, подумайте про центрування раковини. Тобто, розташуйте її під вікном, щоб насолоджуватися природою, навіть перебуваючи всередині.



Чудовий варіант розташування кухонної мийки / Фото DeVOL

Загалом не існує жорстких правил, які б стверджували, що кухонна мийка повинна стояти там, а не десь інакше. Тут важливо подбати про свою зручність. Найважливішими "робочими" зонами вашої кухні будуть ті, де стоятиме духовка та варильна поверхня, мийка, холодильник і робоча поверхня. Отже, важливо організувати легкий доступ до кожної з них та близькість одної зони до іншої. Це має вирішальне значення як для ефективності, так і для безпеки.

Дуже гарна ідея – розташувати кухонну мийку біля посудомийної машини. Мало людей замислюються про таке розміщення, але це дуже зручно. Таке планування спрощує завантаження посудомийної машини.

Якщо у вас невелика кухня, яку ви просто хочете переоблаштувати, то в цьому випадку можливості трохи обмежені. Найкраще рішення – поставити раковину в тому місці, де вже була облаштована сантехніка. Це допоможе заощадити на витратах та зекономить час.