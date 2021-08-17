Мик Джаггер купил жилье на Сицилии: ему предлагали дом за 1 евро

Легендарный певец, фронтмен культовой группы The Rolling Stones Мик Джаггер обзавелся жильем в Италии. Вилла расположена на Сицилии.

В этом особняке музыкант жил с октября 2020 года. Что известно о звездной недвижимости – читайте далее.

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Что известно о сделке

78-летний Мик Джаггер с октября прошлого года поселился на итальянской вилле на берегу моря. Известно, что она расположена в муниципалитете Портопало-ди-Капо-Пассеро на острове Сицилия. Это место называют одним из красивейших в регионе. Сообщается, что музыкант приобрел жилье, которое снимал почти год. Сумма сделки и подробности о новой недвижимости знаменитости не разглашаются.

Британский рок-музыкант решил жить на Сицилии / Фото Pixabay

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Интересный факт

По данным местных СМИ, ранее городской совет муниципалитета Муссомели, который расположен в центре Сицилии, предлагал Мику Джаггеру купить дом за один евро. Напомним, подобная акция действует в нескольких регионах Италии. Власти городов и поселков готовы продавать недвижимость по символической цене. В обмен на это новые владельцы должны отреставрировать устаревшее жилье, которое приобретут.

Известно, что звездная вилла расположена на берегу моря / Фото Pixabay