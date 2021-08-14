Город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зачем распродажа нужна местным властям – читайте далее.

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Что известно про акцию

Мы решили продвигать инициативу по продаже домов за один евро в Кальтаджироне, узнав, что так делают другие сицилийские деревни. Мы не такие и маленькие, можем рассчитывать почти на 40 тысяч жителей, а наш исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,

– заявил советник муниципального наследия Кальтаджироне Антонио Монтеманьо.

Он пояснил, что власти хотят безопасности в городе. Дело в том, что многие жители оставили дома в историческом центре, чтобы построить новые поблизости.

Купить дом за 1 евро теперь можно в Кальтаджироне / Фото latuaitalia

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Какие условия

По словам властей, многие дома в центральной части города были переданы по наследству. При этом новые владельцы живут за пределами Кальтаджироне и не хотят восстанавливать устаревшее жилье.

Потенциальные покупатели могут купить недвижимость за символическую сумму, однако обязуются в течение трех лет с момента сделки обезопасить объект. Примечательно, что жилье можно использовать для любых целей.