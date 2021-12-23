Миллениалы со всего мира скупают дешевую недвижимость с помощью Instagram

Известно, что миллениалы (люди, родившиеся между 1980 и 2000 годами), неохотно вкладывают деньги в недвижимость. Однако, как оказалось, изменить ситуацию может одна страница в Instagram, где собраны дешевые дома.

Cheap Old Houses – это аккаунт в Instagram, где регулярно публикуют объявления о продаже исторической недвижимости менее чем за 100 тысяч долларов. И, судя по количеству подписчиков, миллениалы считают это действительно выгодной инвестицией во времена пандемии и отдаленной работы.

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Что известно о продаже недвижимости по привлекательной цене



Дом в Норвегии за 16,819 долларов / Фото инстаграмм cheapnordichouses

Cheap Old Houses не просто предлагает молодежи ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилья. На странице собраны именно доступные дома в маленьких городах. Суть проекта в преодолении разрыва между молодым поколением и историческими зданиями. Присутствие последних в социальных сетях стало одним из способов достучаться до миллениалов и продемонстрировать все разнообразие предложений.



Дом во Франции за 51,491 доллар / Фото инстаграм cheaphomesabroad

Похоже, что идея сработала. За время пандемии количество подписчиков на официальном аккаунте выросло с 750 тысяч до 1,8 миллиона. Кроме того, в сети появились и другие аккаунты, предлагающие бюджетное жилье в Скандинавских странах, Франции, Испании и ряде других стран. К примеру, Cheap homes abroad выставляет актуальные предложения из всех уголков Европы, а Oldhousesunder50k – специализируется на американских домах, стоимость которых ниже 50 тысяч долларов.

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Дешевые дома и дорогостоящий ремонт

Авторы проектов отмечают, что популярность страниц не зря выросла во время пандемии. Поскольку большинство молодых работников перешли на отдаленную работу или столкнулись с вынужденными отпусками, у них появилось больше времени на восстановление помещений.

Семейный дом в Роквилле (штат Индиана) / Фото cheapoldhouses

В то же время те, кто уже приобрел бюджетную недвижимость, предупреждает о потенциальных расходах на ремонт. Так, 27-летняя Беновиц, заплатившая 18 500 долларов за дом в викторианском стиле (Западная Вирджиния), рассказывает, что восстановление стоило более 125 тысяч долларов.