В последние годы обои в ванной комнате стали трендом. Такое решение позволяет сэкономить время и деньги, а также сделать помещение уникальным.

Однако важно учитывать некоторые нюансы, используя обои в ванной комнате. Какие именно – рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

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Боишься клеить обои в ванную? Не стоит! Расскажу про особенности выбора, поклейки и ухода за обоями в ванной комнате… И хотя обычно на стенах ванной комнаты мы привыкли видеть плитку, пластиковые панели, краску или штукатурку, в 2021 все большую популярность набирают обои. Почему бы не последовать тренду?

– отметила Петрякова.

Обои в ванной: что учесть

В ванной комнате – особый микроклимат (повышенная влажность, температурные перепады). Этот нюанс негативно сказывается на обоях любого вида. Конечно же, для ванной нужно выбирать водоотталкивающие обои, однако учитывайте, что даже такие варианты при соприкосновении с водой и под воздействием пара со временем теряют свой внешний вид. Не рекомендуется в ванной комнате использовать обои для тех участков стен, которые находятся вблизи воды: стены вокруг ванны, зону "фартука" вокруг раковины, стены в душевой кабине.

Бумажная основа при контакте с водой и паром разбухает, а при температурных перепадах растрескивается,

– уточнила дизайнер интерьера.

Обои в отличие от плитки можно заменить в любой момент / Фото pinterest

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Моющиеся обои, предназначенные для ванной, имеют специальное покрытие, которое не допускает проникновение воды в текстуру полотна.

Верхний полимерный слой выдерживает влажную чистку: бытовая грязь, пыль и плесень легко удаляются с поверхности. Не бойтесь мыть такие обои, только следуйте инструкции на рулоне,

– пояснила Валентина Петрякова.

Важным моментом является клей. Выбирайте вариант для комнат с высокой влажностью. Это необходимо для того, чтобы состав не впитывал влагу, не разбухал и не проступал через покрытие некрасивыми грязными пятнами. Преимуществом обоев в ванной комнате является существенная экономия материала, времени и финансов. Ведь обои можно в любой момент с легкостью заменить на другие в отличие от плитки.

Широкий ассортимент обоев позволяет сделать уникальную ванную / Фото pinterest