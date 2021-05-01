Для того чтобы выбрать качественный комод, нужно учесть несколько моментов. Каких именно – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Признаки качественного комода

  • Ящики выдвигаются тихо и плавно – с помощью доводчиков.
  • Толщина задней стенки комода составляет не менее 6 мм. Это связано с тем, что тонкая задняя стенка со временем прогнется под тяжестью вещей в ящиках.
  • Между панелями ящиков в закрытом состоянии нет никаких щелей и зазоров.

Качественный комод – это комфорт при проживании / Фото pinterest

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  • Ящики закрываются плотно.

Комод также должен вписываться в стиль помещения / Фото pinterest

  • Наружные поверхности комода – гладкие, без шероховатостей.

В первую очередь комод должен быть удобным и качественным / Фото pinterest

 