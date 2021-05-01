Однако важно все просчитать до начала ремонтных работ. О самых интересных и актуальных решениях рассказала дизайнер интерьера Дарья Кариева.
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Must Have в ремонте! Или то, что я обязательно рекомендую заказчикам,
– отметила Кариева.
Какие решения использовать при ремонте
- Смеситель на две воды: проточную и фильтрованную. Это не только красиво, но и полезно для здоровья.
- Гидроизоляция ванных комнат. По словам дизайнера интерьера, одна затирка не защитит. Следует делать гидроизоляцию с заходом на стены.
- Принудительная вытяжка в санузле и в ванной комнате.
- Электрические теплые полы в квартире.
В идеале – везде, где есть плитка, за исключением стационарной мебели. Минимальный набор: кухня, прихожая, ванная комната,
– уточнила Кариева.
- Гигиенический душ. Это обойдется дешевле, чем биде. Также это компактный вариант, который можно использовать для уборки и набора воды в вазы, например.
Грамотные решения сделают квартиру комфортной и удобной / Фото pinterest
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- Полноценная кровать. В спальне основным местом для отдыха должна быть кровать, а не диван. Помните, что здоровье – превыше свободного пространства.
- Подшторные ниши для потолочных карнизов. Это решение давно не является новинкой, но активно используется.
- Звукоизоляция.
Звукоизоляцию потолка я рекомендую делать во всей квартире, а стены по всему периметру для наилучшего эффекта. Это дороже, площадь квартиры уменьшается, потолок опускается. Но если вам нужна идеальная звукоизоляция – решение именно такое,
– добавила дизайнер интерьера.
- Вытяжка на фильтрах. Этот вариант удобен в уходе и установке, а также не требует подключения к вентканалу.
- Холодильник. По словам Дарьи Кариевой, вместо большого отдельностоящего холодильника лучше использовать два встроенных.