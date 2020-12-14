С каждым годом в непростом, но интересном мире дизайна интерьера появляются новые фишки, тренды и особенности.

Что модно и актуально в 2020 году, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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3 тренда в дизайне интерьера

Джапанди – это смесь Японии и Сканди (от Japan и Scandi). Его ещё некоторые называют Жапанди, но мне больше нравится через Дж, – отметила Рамазанова.

Она также назвала основные черты стиля:

нейтральные (бежевые) оттенки, природные и уютные цвета;

натуральные материалы;

использование плетеных предметов мебели (столики, кресла, изголовья кровати);

пушистая кортадерия и графичные картинки.

Стиль Джапанди стал трендовым / Фото ivd

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2. Защита природы. В этом году еще более актуальным стала защита природы, бережное использование ресурсов. Мебельные производители используют переработанный пластик и прочие материалы.

3. Восьмидесятые.

Мода циклична – это мы знаем! Принципы остаются, меняется лишь интерпретация. Современное прочтение ретро стиля уверенно шагает в наши дома и квартиры, – пояснила Рамазанова.

Она уточнила, что особенностями этого стиля являются арки, колор блок, приглушенные ретро-цвета, а также винтажные светильники.

Мода возвращается: ретро стиль снова популярен / Фото rehouz