Сейчас это модно: названы основные тренды в интерьере
С каждым годом в непростом, но интересном мире дизайна интерьера появляются новые фишки, тренды и особенности.
Что модно и актуально в 2020 году, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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3 тренда в дизайне интерьера
Джапанди – это смесь Японии и Сканди (от Japan и Scandi). Его ещё некоторые называют Жапанди, но мне больше нравится через Дж, – отметила Рамазанова.
Она также назвала основные черты стиля:
- нейтральные (бежевые) оттенки, природные и уютные цвета;
- натуральные материалы;
- использование плетеных предметов мебели (столики, кресла, изголовья кровати);
- пушистая кортадерия и графичные картинки.
Стиль Джапанди стал трендовым / Фото ivd
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2. Защита природы. В этом году еще более актуальным стала защита природы, бережное использование ресурсов. Мебельные производители используют переработанный пластик и прочие материалы.
3. Восьмидесятые.
Мода циклична – это мы знаем! Принципы остаются, меняется лишь интерпретация. Современное прочтение ретро стиля уверенно шагает в наши дома и квартиры, – пояснила Рамазанова.
Она уточнила, что особенностями этого стиля являются арки, колор блок, приглушенные ретро-цвета, а также винтажные светильники.
Мода возвращается: ретро стиль снова популярен / Фото rehouz
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