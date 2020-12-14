З кожним роком у непростому, але цікавому світі дизайну інтер'єру з'являються нові фішки, тренди і особливості.

Що модно і актуально в 2020 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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3 тренди у дизайні інтер'єру

Джапанді – це суміш Японії і Сканді (від Japan і Scandi). Його ще деякі називають Жапанді, але мені більше подобається через Дж, – зазначила Рамазанова.

Вона також назвала основні риси стилю:

нейтральні (бежеві) відтінки, природні та затишні кольори;

натуральні матеріали;

використання плетених предметів меблів (столики, крісла, ліжка);

пухнаста кортадерія і графічні картинки.

Стиль Джапанді став трендовим / Фото ivd

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2. Захист природи. Цього року ще більш актуальним став захист природи, дбайливе використання ресурсів. Меблеві виробники використовують перероблений пластик та інші матеріали.

3. Вісімдесяті.​

Мода циклічна – це ми знаємо! Принципи залишаються, змінюється лише інтерпретація. Сучасне прочитання ретро стилю впевнено крокує в наші будинки і квартири, – пояснила Рамазанова.

Вона уточнила, що особливостями цього стилю є арки, колор блок, приглушені ретро-кольори, а також вантажні світильники.

Мода повертається: ретро стиль знову популярний / Фото rehouz