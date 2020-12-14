Зараз це модно: названі основні тренди в інтер'єрі
З кожним роком у непростому, але цікавому світі дизайну інтер'єру з'являються нові фішки, тренди і особливості.
Що модно і актуально в 2020 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
Читайте Ванна кімната-2021: дизайнерка інтер'єру назвала свіжі фішки
3 тренди у дизайні інтер'єру
Джапанді – це суміш Японії і Сканді (від Japan і Scandi). Його ще деякі називають Жапанді, але мені більше подобається через Дж, – зазначила Рамазанова.
Вона також назвала основні риси стилю:
- нейтральні (бежеві) відтінки, природні та затишні кольори;
- натуральні матеріали;
- використання плетених предметів меблів (столики, крісла, ліжка);
- пухнаста кортадерія і графічні картинки.
Стиль Джапанді став трендовим / Фото ivd
Цікаво Оформлення спальні: названо колір-лідер, який використовується найчастіше
2. Захист природи. Цього року ще більш актуальним став захист природи, дбайливе використання ресурсів. Меблеві виробники використовують перероблений пластик та інші матеріали.
3. Вісімдесяті.
Мода циклічна – це ми знаємо! Принципи залишаються, змінюється лише інтерпретація. Сучасне прочитання ретро стилю впевнено крокує в наші будинки і квартири, – пояснила Рамазанова.
Вона уточнила, що особливостями цього стилю є арки, колор блок, приглушені ретро-кольори, а також вантажні світильники.
Мода повертається: ретро стиль знову популярний / Фото rehouz
Поділитися новиною