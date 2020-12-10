Ванная комната-2021: дизайнер интерьера назвала свежие фишки
В 2021 году в интерьере ванных комнат будут преобладать черный и синий цвета, а также натуральные оттенки и закругленные формы.
Какие еще приемы будут использоваться для оформления санузлов, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Сейчас тренды – это не что-то вычурное и яркое, а то, что и через много лет будет выглядеть интересно и дорого! – говорится в сообщении.
80-ые, модерн
Яркие цвета, геометрия и закругленные формы снова будут актуальны.
Черный цвет
Ванная комната в темных тонах становится классикой. В 2021 году по своей популярности она не будет уступать светлым.
Темная ванная востребована среди владельцев квартир и домов / Фото trizio
Классический синий
По словам дизайнера интерьера, синий цвет – это новый черный. Он всегда выглядит дорого и стильно.
Ванная в глубоком синем цвете притягивает взгляды / Фото happymodern
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Отделка
Камень, дерево и натуральные цвета – все это будет преобладать в оформлении ванной комнаты.
Натуральность остается в моде / Фото interiorizm
Декор
Зеленые растения, которые получили большую популярность в последних пару лет, останутся на пике.
Живые цветы пользуются высоким спросом / interiorizm
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