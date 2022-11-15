О запуске строительства рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин. Что уже известно о проекте – дальше.

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Социальное жилье в Ирпене: что известно

Как сообщил Маркушин, новый модульный городок возводится благодаря помощи правительства Польши, правительства и посольства Финляндии.

Финляндия предоставила 12 таунхаусов по три квартиры в каждом, а это 36 квартир. Польша обеспечивает жилье нашим гражданам для строительства 240 квартир,

– отметил мэр Ирпеня.



Помощь оказали Польша и Финляндия / Фото телеграм Александр Маркушин

Всего в модульном городке на территории бывшего санатория "Ластівка" будет 276 квартир для ирпинчан, потерявших свое жилье в результате российской агрессии.



На территории бывшего санатория оборудуют 276 квартир / Фото телеграм Александр Маркушин

По словам Маркушина, это самый крупный проект в Украине по обеспечению социального жилья пострадавших граждан.



Крупнейший проект модульного жилья в Украине / Фото телеграм Александр Маркушин