Про запуск будівництва розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин. Що вже відомо про проєкт – далі.
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Соціальне житло в Ірпені: що відомо
Як повідомив Маркушин, нове модульне містечко зводиться завдяки допомозі уряду Польщі, уряду та посольства Фінляндії.
Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для будівництва 240 квартир,
– Зазначив мер Ірпеня.
Допомогу надали Польща та Фінляндія / Фото телеграм Олександр Маркушин
Загалом у модульному містечку на території колишнього санаторію "Ластівка" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії.
На території колишнього санаторію обладнають 276 квартир / Фото телеграм Олександр Маркушин
За словами Маркушина, це найбільший проєкт в Україні із забезпечення соціальним житлом постраждалих громадян.
Найбільший проєкт модульного житла в Україні / Фото телеграм Олександр Маркушин