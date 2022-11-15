Про запуск будівництва розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин. Що вже відомо про проєкт – далі.

Читайте також Комунікації як частина відбудови: КН РІЕЛ про досвід фіксації пошкоджень у столичному ЖК

Соціальне житло в Ірпені: що відомо

Як повідомив Маркушин, нове модульне містечко зводиться завдяки допомозі уряду Польщі, уряду та посольства Фінляндії.

Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир. Польща забезпечує житло нашим громадянам для будівництва 240 квартир,

– Зазначив мер Ірпеня.



Допомогу надали Польща та Фінляндія / Фото телеграм Олександр Маркушин

Загалом у модульному містечку на території колишнього санаторію "Ластівка" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії.



На території колишнього санаторію обладнають 276 квартир / Фото телеграм Олександр Маркушин

За словами Маркушина, це найбільший проєкт в Україні із забезпечення соціальним житлом постраждалих громадян.



Найбільший проєкт модульного житла в Україні / Фото телеграм Олександр Маркушин