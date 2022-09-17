Об улучшенной версии помещений рассказал заместитель мэра Львова по градостроительству Любомир Зубач. Он добавил, что в новом теплом городке будет 300 резервных мест. В общей сложности здесь сможет проживать до 1 300 человек.

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Почему власти Львова решили перенести модульное жилье

Несмотря на то, что контейнерные здания для переселенцев, которые были возведены ранее, имеют отопление, внутри помещений отсутствуют санузлы. В отдельных помещениях также размещены столовые.

В летний период люди были удовлетворены проживанием. У нынешних домиков есть отопление, и жильцы уже могут включать электрические батареи в своих комнатах. Но зимой там будет не очень комфортно, ведь, чтобы воспользоваться туалетом или душем, людям нужно выходить на улицу.

– объяснил Зубач.

В новом, адаптированном к холодному времени городку, все необходимые зоны будут обустроены в одном помещении.

"Мы решили переоборудовать городки таким образом, чтобы в одном помещении были и жилые комнаты, и пищеблок, и душевые и туалеты", – добавил заместитель мэра Львова по градостроительству.

Где обустроят новый городок для переселенцев

Модульные дома перенесут на Сихов и разместят их рядом с контейнерным городком "Марияполис".

Для обустройства теплых двухэтажных домов польское правительство передаст Львову дополнительные модульные контейнеры. Также используют контейнеры из Стрыйского парка.

Этот городок выполнил свою роль и его демонтируют. На его месте, как и обещали, возобновим спортивные площадки. "Марияполис" и городок на улице Пулюя на зиму законсервируем. А в весенне-летний период их смогут использовать снова,

– отметил Любомир Зубач.

Чиновник добавил, что поставки первых контейнеров от польского правительства ожидают уже на следующей неделе.

Напомним, сейчас в модульном жилье во Львове проживает около 1 тысячи вынужденно перемещенных украинцев. Ранее мэр Львова Андрей Садовый отметил, что на то количество переселенцев, которое сейчас проживает в городе, нужно ориентировочно 1 миллион метров квадратных жилой площади.