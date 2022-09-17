Про покращену версію помешкань розповів заступник мера Львова з містобудування Любомир Зубач. Він додав, що у новому теплому містечку буде 300 резервних місць. Загалом тут зможе проживати до 1 300 осіб.

Читайте також Новобудови чи вторинне житло: куди безпечніше вкласти кошти під час війни

Чому влада Львова вирішила перенести модульне житло

Попри те, що контейнерні будинки для переселенців, які були зведенні раніше, мають опалення, усередині приміщень відсутні санвузли. В окремих приміщеннях також розміщені їдальні.

У літній період люди були задоволені проживанням. Теперішні будиночки мають опалення, і мешканці вже можуть вмикати електричні батареї у своїх кімнатах. Але взимку там буде не дуже комфортно, адже, щоб скористатися туалетом чи душем, людям треба виходити на вулицю,

– пояснив Зубач.

Натомість у новому, адаптованому до холодної пори року містечку, всі необхідні зони будуть облаштовані в одному приміщенні.

"Ми вирішили переобладнати містечка таким чином, щоб в одному приміщенні були і житлові кімнати, і харчоблок, і душові та туалети", – додав заступник мера Львова з містобудування.

Де облаштують нове містечко для переселенців

Модульні будинки перенесуть на Сихів та розташують їх поруч з контейнерним містечком "Маріяполіс".

Для облаштування теплих двоповерхових будинків польський уряд передасть Львову додаткові модульні контейнери. Також використають контейнери зі Стрийського парку.

Це містечко виконало свою роль і його демонтують. На його місці, як і обіцяли, відновимо спортивні майданчики. Натомість "Маріяполіс" та містечко на вулиці Пулюя на зиму законсервуємо. А у весняно-літній період їх зможуть використовувати знову,

– зазначив Любомир Зубач.

Посадовець додав, що на поставки перших контейнерів від польського уряду очікують вже наступного тижня.

Нагадаємо, зараз у модульному житлі у Львові мешкає близько 1 тисяча вимушено переміщених українців. Раніше мер Львова Андрій Садовий зазначив, що на ту кількість переселенців, яка зараз проживає у місті потрібно орієнтовно 1 мільйон метрів квадратних житлової площі.