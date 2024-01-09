Сколько стоит модульный дом в карпатском городе Сколе

В известном туристическом городе Сколе предлагают на продажу деревянный модульный домик. Он рассчитан на комфортное проживание четырех человек.

Модульный дом площадью 54 квадрата продают по 1,05 миллиона гривен. Квадратный метр стоит 19 500 гривен. Отдельно оценивают террасы: если крытая площадью 18 квадратов, то цена – 10 500 гривен за квадрат, если же закрыта площадью 14 квадратов, то стоимость составляет 5 500 гривен за квадрат. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений с платформы OLX.

Обратите внимание Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: от глобальных тенденций до локальных прогнозов

Модульный дом среди природы Карпат

Планировка дома предполагает две раздельные спальные комнаты, большую кухню-гостиную, ванную комнату и коридор с местом для шкафа или амбара. Интерьер дома – современный в минималистском стиле.

Накрытая терраса является продолжением дома в боковой передней части (совместная с жильем крыша). А открытую террасу устанавливают с длинной стороны дома, ведущей к главному входу.

Интерьер модульного домика / Фото OLX

В стоимость входит дом, монтаж, внутренняя отделка, разведенное электричество и сантехника.

Какая стоимость аренды современного дома в Тухле

В карпатской деревне Тухля сдают в долгосрочную аренду отдельный дом с современным ремонтом. В доме есть две спальни, кухня-студия, ванная и просторная терраса с обеденной зоной. Площадь жилья составляет 60 кв.

Дом сдают в аренду полностью меблированным с самой необходимой бытовой техникой. Отопление в доме – индивидуальное электрическое. Стоимость аренды такого дома составляет 20 тысяч гривен в месяц.