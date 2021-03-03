Зеркало для ванной комнаты: что учесть перед покупкой
Зеркальные поверхности есть в каждой ванной комнате – это практично, удобно и стильно, ведь они визуально увеличивают пространство.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
Что нужно учесть перед покупкой зеркала в ванную – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
Читайте Что испортило ваш интерьер: 7 провальных решений
Что нужно знать перед покупкой зеркала в ванную
- Если ванная комната недостаточно освещенная, следует выбрать модель зеркального полотна с подсветкой.
- Учитывайте, что для влажных помещений лучше брать стекла без багетного обрамления.
Уделите пару минут на разметку стены под монтажные отверстия перед установкой изделия,
– порекомендовала Виктория Файнблат.
Зеркало должно вписываться в интерьер помещения / Фото keramis
Интересно Корпусная мебель для квартиры и дома: что нужно знать каждому
- Выбирая форму и габариты зеркальной поверхности, обязательно учитывайте пропорции ванной комнаты.
Форма и габариты зеркала должны соответствовать размерам комнаты / Фото keramis
- Зеркальные конструкции с полкой – отличное решение для ванной комнаты. Оно позволит расширить функционал изделия.
Поделиться новостью