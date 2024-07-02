Братья собственноручно построили в горах "муравьиный дом": как он выглядит

Братья Анш и Рагхав Кумар из Индии отказались от современных методов строительства в пользу старинных, которые использовали коренные жители. Они воплотили свою идею глинобитного дома, который местные назвали "муравьиным".

Два брата объединились, чтобы спроектировать горный домик площадью 55 квадратных метров. Свой проект они назвали Tiny Farm Fort, и он оказался успешным благодаря советам местных жителей.

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"Муравьиный дом" в Индии

Глинобитный дом братья построили в отдаленной местности с потрясающими видами на реку Ганг.

Когда мы переехали в Ришикеш, мы проводили много времени с местными жителями, погружаясь в их образ жизни, особенно с бабушкой. В другие дни мы сидели и наблюдали за солнцем, ветром и звездами, чтобы спланировать архитектуру дома, включая расположение входа, спальной и банной зон, а также крошечного камина,

– рассказал Анш.

"Муравьиный дом" / Фото Atik Bheda

Братья не справились бы с проектом, если бы не их команда. В состав бригады входило более 90 путешественников из 18 стран. Их мужчины наняли через специальную платформу, задача которой – предоставлять людям возможность пожить в доме в обмен на несколько часов работы.

Интересно, что для изготовления стола команда использовала выброшенный шифер, а для люстры – местное дерево.

Вопреки предположениям, грязь – очень безопасный материал для строительства дома. Мы ежедневно проводили ритуалы топания и танцев, смешивая грязь с соломой и водой, чтобы придать ему прочности. Если птицы и муравьи могут строить свои дома, то почему мы не можем?

– отметил Рагхав.

Колоритные ворота / Фото Atik Bheda

Вместо того, чтобы полагаться на тяжелую технику, строители использовали традиционные методы строительства. Результат, безусловно, впечатляет.