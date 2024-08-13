Мужчина сделал стену на границе двора, чтобы отомстить соседям: как они навредили
Источник:Ник О'Брайен
Между соседями во Флориде разгорелся скандал, который привлек внимание миллионов пользователей тиктока. Мужчина по имени Ник, зять владелицы дома, не выдержал и возвел стену на границе двора.
Все началось с того, что сосед Ника нанял рабочих, чтобы вырубить деревья и кусты, которые служили естественной оградой между двумя участками. Среди них был ряд 25-летних пальм.
Обратите внимание Супруги нашли бомбоубежище на заднем дворе своего дома: что там было
Сосед срубил "естественный забор" между домами
По словам Ника, эти пальмы когда-то посадил его тесть. После вырубки осталось только два дерева. Мужчина не выдержал и вызвал полицию.
Мой тесть посадил эти пальмы 25 лет назад, чтобы было где уединиться,
– рассказал Ник в видео, которое набрало более 7 миллионов просмотров.
Через два дня мужчина понял, что не может сидеть сложа руки. Он приобрел первые ящики для саженцев, чтобы после согласования с членами ОСМД возвести на границе новую "естественную стену".
Соседи были шокированы доставкой земли в 8 утра! Я покрасил ящики, наполнил их почвой и установил систему полива,
– поделился Ник.
Конфликт обострился, когда сосед установил камеру, направленную на входную дверь дома тещи. В ответ на это Ник поднял стену до 20 метров, чтобы заблокировать обзор.
История одной семьи: смотрите видео
"Моя теща вернула себе личное пространство. Тесть гордился бы мной", – добавил мужчина.
Пользователи сети активно комментируют конфликт, поддерживая семью.
Срубить все эти красивые пальмы... Почему ваш сосед также не хотел приватности? Люди такие мелочные и несчастные!
– написал кто-то в комментариях.
Один из пользователей посоветовал Нику подать в суд за незаконную вырубку деревьев. Как рассказал комментатор, его соседи никогда и не подумали бы рубить деревья рядом. За это предусмотрен штраф в 75 тысяч долларов за дерево.