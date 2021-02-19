В Украине рынок недвижимости в 2020 году претерпел значительные изменения. Это произошло из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Что изменилось на рынке жилья, чего ждать и к чему готовиться покупателям в этом году, рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник в интервью ЛУН.

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Какие, на ваш взгляд, произошли важнейшие изменения на рынке недвижимости в прошлом году?

Рынок в значительной степени зависел от кризиса, обусловленного пандемией. И если начало пандемии (весна-2020) характеризовалось определенными паническими настроениями среди потенциальных покупателей, их активность упала, то уже в середине года – как только были сняты ограничения – отделы продаж многих компаний, которые не прекращали строительство при локдауне, констатировали сверхбольшой приток покупателей. Дал о себе знать отложенный спрос. Еще одна черта прошлого года – стремительность в принятии решений. В "мирные" времена покупатели могли выбирать свой вариант и готовиться к соглашению месяцами. Кризис побудил к решимости: срок принятия решения сократился в разы. Принципиальным изменением на рынке назвал бы также перераспределение между его сегментами. Объемы востребованной коммерческой недвижимости значительно сократились. Восстановление не будет быстрым, а значит, мы попадем в новую реальность, где нужно меньше магазинов, гостиниц, офисов. Зато спрос на жилье, которое может быть не только местом отдыха и сна, но и рабочей зоной, будет только расти.

Как они повлияли на вашу компанию? Как вы отреагировали на них?

Каждый кризис – это и вызов для бизнеса, и путь к обновлению. Мы оценили свои возможности, увидели как изменился мир, изменили – в определенной степени радикально – формат работы и общения с клиентами. Стали более внимательными к пожеланиям и требованиям своего покупателя и к новым условиям, в которых оказался бизнес. Так, когда локдаун остановил значительную часть экономики и переключил всех на дистанционное общение, мы приняли решение не прекращать работу ни на одной из площадок. Вместе с тем, поблагодарили себя за то, что уже давно ввели в компании диджитализацию всех остальных операций: от документооборота к онлайн-экскурсиям на стройплощадку или в новую квартиру. Поэтому, во время первого карантина мы только усовершенствовали наши онлайн инструменты.

Президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ​ Ростислав Мельник / riel

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Мы запустили обновленный сайт Корпорации: это уникальный маркетплейс, где собрана актуальная информация о каждой квартире, которая есть в наличии в любом нашем ЖК в Киеве и Львове. Это значительно упрощает и ускоряет клиенту выбор, экономит его время. Теперь не нужно идти в отдел продаж, чтобы выбрать себе недвижимость, достаточно иметь интернет и зайти на сайт. Наконец, мы привлекли финансовые институты (конкретно – ПРАВЭКС БАНК) и начали программу ипотеки – причем, впервые в Украине это беззалоговое кредитование покупки жилья. Мы были первыми, кто заключил электронную сделку купли-продажи квартиры с помощью электронной подписи клиента, когда тот находился за границей.

Какие, на ваш взгляд, нужны государственные меры для дальнейшего развития рынка недвижимости в 2021 году?

Спрос на жилье в Украине еще долго будет высоким, ведь жилищный вопрос не до конца решен почти у половины украинцев. Следовательно – государство должно всячески поддерживать строительный сектор, работающий на строительстве жилья, а также – население, которое пытается улучшить свои жилищные условия. По строительной отрасли: весь прошлый год она находилась в состоянии турбулентности – из-за паралича Государственного архстройконтроля. Это привело не только к задержкам в введении объектов в эксплуатацию, а и к дисбалансу на рынке в целом. Так, со стороны государства застройщики ожидают, прежде всего, наведения порядка в этой сфере. Внедрение четких и прозрачных правил игры для всех участников рынка. Совершенствования законодательной базы. Предсказуемости. Ведь любая турбулентность – это риски для бизнеса, за которые расплачивается не только бизнес, но и – опосредованно – каждый покупатель.

Что касается покупательной способности – считаю, что государство должно включать инструменты дешевой ипотеки, о которой власти говорят уже скоро год. Ипотека под 7 или 9% в теории где-то существует, но фактически воспользоваться ею могут единицы, тогда как потребность в жилье – это миллионы семей. Подавляющее большинство банков предлагают кредиты под 18-25%. Кстати, ставки в Европе колеблются в коридоре от 0,65% (Дания) до 1,9% (Германия). Вот к таким результатам должны и мы стремиться.

Каких изменений в ценах и условиях инвестирования в новостройки стоит ожидать покупателям в 2021 году?

Турбулентность на валютном рынке и в конечном итоге – рост курса доллара – положительно воспримут те, кто хранит сбережения в долларах и планирует заработать, инвестируя в новостройку. Их доля увеличится – за счет тех, кто в прошлом году работал в сегменте облигаций внутреннего государственного займа. Вероятно, эта категория будет мигрировать на первичный рынок жилья, ведь ценовые колебания дают прекрасную возможность заработать от 20-30% годовых – при условии инвестиций в надежные застройки. Будет расти и спрос, и цена. Мы прогнозируем рост цен на недвижимость минимум на 10%, и этот эффект будет мультиплицировать с традиционной весенней девальвацией гривны. Улучшение потребительских настроений и общемировые инфляционные тенденции только увеличат этот рост.

Ваш прогноз по столичному рынку новостроек на 2021: с какими вызовами и трендами столкнется?

Основным фактором, влияющим на рынок недвижимости, остается пандемия COVID-19 и кризис, который пришел за ней. Назову тренды, которые можно считать глобальными:

рост спроса на недвижимость среднего класса;

условия для работы дома и отдыха вблизи жилья;

создание инструментов для минимизации контактов при заключении сделок купли / продажи.

Все это скажется, в том числе и на цене на недвижимость, и на ситуации с инвестициями в строительство.