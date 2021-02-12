Покупка квартиры в жилом комплексе, который строится, связана с определенными рисками, в том числе финансовыми.

Поэтому перед тем как покупать квартиру, необходимо учесть все за и против, чтобы дальнейшая жизнь в ней была комфортной. Как подготовиться и на что обратить внимание перед покупкой жилья – читайте ниже.

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Анализ ситуации на первичном рынке недвижимости

Для того чтобы выбрать объект недвижимости, нужно проанализировать ситуацию на рынке жилья. В последнее время спрос на квартиры в новостройках растет. Это связано с преимуществами нового жилья, ведь оно имеет удобные планировки и комфортабельные условия. Кроме того, в новых комплексах лучше развита внутренняя и внешняя инфраструктура, есть закрытая территория, охрана и др. Также жилье, которое строится, является более доступным, чем "вторичка", поэтому большинство все же вкладывает деньги в новостройки. Это касается как Киева, так и Львова.

Новостройки пользуются спросом из-за ряда преимуществ​ / Фото riel

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Цена квартиры в новостройке: от чего она зависит

Расположение объекта недвижимости

При выборе квартиры обратите внимание на место строительства. Важное значение имеет удаленность от общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры. Если ЖК находится возле метро – цена квадратного метра будет значительно выше. Также, если в семье есть или планируются дети, преимуществом будет наличие поблизости детского сада, школы, больницы.

Класс ЖК

Класс объекта недвижимости зависит от того, из каких материалов строится комплекс.

Новостройки эконом-класса строят с применением железобетонных блоков. Такой строительный материал обладает низкой тепло- и шумоизоляцией, поэтому в доме холодно зимой и жарко летом. Монолитно-каркасная технология (которую применяет Корпорация Недвижимости РИЕЛ) дает возможность получить лучшие теплоизоляционные характеристики жилья. К ней прибегают в возведении домов более высокого класса,

– пояснили в РИЕЛ.

Одним из основных преимуществ подобных квартир является возможность перепланировки. Кроме того, кирпичные стены – экологические и имеют хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. В ЖК высокого уровня комфорта используют современные системы и экологически чистые отделочные материалы.

Стадия строительства

Жилье в новостройке можно приобрести на этапе котлована, возведении стен, выполнения отделочных работ или перед вводом в эксплуатацию. Если вкладываться в квартиру на начальном этапе строительства – это позволит существенно сэкономить. Однако покупая квадратные метры в уже готовом объекте – покупатель меньше рискует.

Выбор новостройки: основные критерии

Выбирая жилье, следует определить, что для вас является приоритетным: низкая цена, качество ЖК, придомовая территория, доступность общественного транспорта, наличие детсада, магазинов, школ и др. Обязательно самостоятельно осмотрите дом, который понравился. Это поможет определить стадию строительства, задать вопрос менеджерам (как правило, отделы продаж расположены вблизи объекта). Далее нужно проверить репутацию застройщика (как это сделать – читайте здесь).

Как и когда выгоднее покупать квартиру в новостройке

Как уже говорилось выше, инвестирование в жилье является выгодным делом. Особенно, когда речь идет о строительстве на этапе котлована.

В Киеве можно приобрести бюджетную недвижимость по цене 17,5-18 тысяч гривен за квадратный метр, если заключить договор на этапе создания котлована. На стадии отделочных работ стоимость квартиры в доме эконом-класса, который еще сводится, возрастет до 23-30 тысяч гривен. Во Львове ситуация похожа: на начальном этапе работ новостройка может стоить от 10 900 грн за квадратный метр, затем – по мере готовности дома – стоимость возрастает до 16-21 тысяч грн,

– сообщили в РИЕЛ.

Покупать жилье в новостройке – значительно выгоднее, чем на вторичном рынке​ / Фото riel

Купить квартиру в новостройке можно: