Изменения внесли в определении места открытия наследства и специальных правилах оформления наследственных прав. Также внесли правки в решение о сроке принятия недвижимости в наследство.

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Как теперь определяют место открытия наследства

Последнее место жительства наследодателя считают местом открытия наследства. Если оно не известно, то отталкиваются от места, где расположено недвижимое имущество.

Если последнее место жительства наследодателя было за рубежом, то место открытия наследства устанавливают согласно Закону Украины "О международном частном праве".

Специальные правила при оформлении

Изменения касаются обращения к нотариусу. Если местом открытия наследства является населенный пункт, где продолжаются боевые действия или он находится во временной оккупации, заявление о принятии недвижимости по наследству подают нотариусу независимо от места открытия наследства.

Это нововведение действует на время военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.

Срок принятия недвижимости в наследство

По общему правилу для принятия недвижимости по наследству действует срок 6 месяцев. Его считают со дня смерти лица.

На время войны правило изменили: срок исчисляются со дня, когда зарегистрирована смерть наследодателя (это может быть после 1 месяца со дня смерти).