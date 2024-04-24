Зміни внесли у визначенні місця відкриття спадщини та спеціальних правилах оформлення спадкових прав. Також внесли правки до рішення про термін приймання нерухомості в спадщину.

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Як тепер визначають місце відкриття спадщини

Останнє місце проживання спадкодавця вважають місцем відкриття спадщини. Якщо воно не відоме, то відштовхуються від місця, де розташоване нерухоме майно.

Якщо останнє місце проживання спадкодавця було за кордоном, то місце відкриття спадщини встановлюють згідно із Законом України "Про міжнародне приватне право".

Спеціальні правила під час оформлення

Зміни стосуються звернення до нотаріуса. Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, де тривають бойові дії або він перебуває у тимчасовій окупації, заяву про прийняття нерухомості у спадщину подають нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Це нововведення діє на час воєнного стану та впродовж 6 місяців з дня його припинення.

Термін прийняття нерухомості в спадщину

За загальним правилом для прийняття нерухомості у спадщину діє термін 6 місяців. Його рахують з дня смерті особи.

На час війни правило змінили: термін вираховуються з дня, коли зареєстровано смерть спадкодавця (це може бути після 1 місяця з дня смерті).