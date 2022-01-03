Названы исторические здания Киева, разрушенные в течение 2021 года

Краевед Антон Короб обнародовал перечень архитектурных объектов Киева, уничтоженных или поврежденных в течение 2021 года.

Все объекты активист разделил на два блока: сооружения, возведенные до 1917 года включительно (периода имперской эпохи и власти Временного правительства) и сооружения, построенные в советские времена.

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Какие здания Киев потерял в 2021 году

Бывший доходный дом купца Уткина по улице Петлюры, 29. Разрушили в апреле 2021 года.



Бывший доходный дом купца Уткина / Фото фейсбук Антон Короб

Два дома начала XX века – редкие образцы застройки пригородного поселка Демеевка на улице Казацкой, 11. Одно сооружение – деревянное, обложенное в послевоенный период советским кирпичом, другое – из шлакоблоков, с элементами декора в стиле модерн.

Образец застройки пригородного поселка Демеевка начала ХХ века / Фото фейсбук Антон Короб



Образец застройки пригородного поселка Демеевка начала ХХ века / Фото фейсбук Антон Короб

Павильон над артезианской скважиной, построенный в 1917 году по улице Короленковской.



Павильон над артезианской скважиной на Короленковской улице / Фото фейсбук Антон Короб

Корпус бывшего пивзавода Шульца на Демеевке, возведенный в конце XIX – начале XX веков. К тому же начали разбирать фасад жилого или конторского здания завода на переулке Руслана Лужевского.

Корпус бывшего пивзавода Шульца на Демеевке / Фото фейсбук Антон Короб



Корпус бывшего пивзавода Шульца на Демеевке / Фото фейсбук Антон Короб

Частично разобранные здания

Бывший особняк Малина на Тургеневской, 22. Благодаря активной деятельности активистов (например, Дмитрия Перова) удалось приостановить полное уничтожение сооружения, но застройщик продолжает понемногу разрушать здание.



Бывший особняк Малина / Фото фейсбук Антон Короб

Бывший доходный дом Станиславской ("Дом с мухами"), который построили в 70 – 80-х годах XIX века. Крушить сооружение начали из-за возведения дома по соседству.



Бывший доходный дом Станиславской / Фото фейсбук Антон Короб

Частный дом Барбана 1890-х годов постройки на улице Обсерваторной, 6. В имении 1947 года находился американский писатель Джон Стейнбек. Благодаря сопротивлению общественности особняк не полностью уничтожен, впрочем, успели разобрать его тыльное крыло. Фасадная часть же сохранена.



Усадьба Барбана / Фото фейсбук Антон Короб

Промышленное здание, возведенное в конце XIX – начале XX веков на улице Туровской, 29-А, тоже подверглось разрушению.



Здание (вероятно, бывший склад) на улице Туровской / Фото фейсбук Антон Короб

Пожар уничтожил одноэтажный деревянный дом по улице Дмитровской, 23, который был обложен плиткой в советский период. Сооружение было построено в конце XIX века.



Сгоревший деревянный дом на улице Дмитровской / Фото фейсбук Антон Короб

Горело также здание середины XIX века инженерного двора Киевской крепости на улице Ивана Мазепы, 3-В.



Дом инженерного двора Киевской крепости / Фото фейсбук Антон Короб

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Здания советских времен

Один из домов железнодорожников на улице Ивана Огиенко, 17 был уничтожен в декабре.



Один из домов железнодорожников на улице Ивана Огиенко / Фото фейсбук Антон Короб

Разрушили и административное здание (по предположению краеведа, это мог быть хладокомбинат) на переулке Р. Лужевского, 3. Сооружение построили в 1938 году.



Админдом на переулке Р. Лужевского / Фото фейсбук Антон Короб

Разобрали здание на улице Олеговской, 36, построенное по типовому проекту общежития в начале 1950-х.

Разрушенное здание, построенное по типовому проекту общежития начала 1950-х годов / Фото фейсбук Антон Короб

В январе разрушили памятник советского брутализма 1970-х годов – бассейн олимпийского резерва на Курнатовского, 20.



Бассейн олимпийского резерва / Фото Дмитрий Соловьев

Уничтожен ПК завода "Электронмаш" с уникальными витражами художницы Елены Гнедаш (1985 год).



Уничтожены витражи в здании завода "Электронмаш" / Фото Юлия Мельник

Изуродован дом предприятия "Цветы Украины", который построили в 1985 году по проекту Николая Левчука на улице Сечевых Стрельцов, 49. Благодаря активному сопротивлению киевлян реконструкцию удалось приостановить.

Здание "Цветы Украины" / Фото Pragmatika