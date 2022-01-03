Названы исторические здания Киева, разрушенные в течение 2021 года
Источник:Pragmatika
Краевед Антон Короб обнародовал перечень архитектурных объектов Киева, уничтоженных или поврежденных в течение 2021 года.
Все объекты активист разделил на два блока: сооружения, возведенные до 1917 года включительно (периода имперской эпохи и власти Временного правительства) и сооружения, построенные в советские времена.
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Какие здания Киев потерял в 2021 году
- Бывший доходный дом купца Уткина по улице Петлюры, 29. Разрушили в апреле 2021 года.
Бывший доходный дом купца Уткина / Фото фейсбук Антон Короб
- Два дома начала XX века – редкие образцы застройки пригородного поселка Демеевка на улице Казацкой, 11. Одно сооружение – деревянное, обложенное в послевоенный период советским кирпичом, другое – из шлакоблоков, с элементами декора в стиле модерн.
Образец застройки пригородного поселка Демеевка начала ХХ века / Фото фейсбук Антон Короб
- Павильон над артезианской скважиной, построенный в 1917 году по улице Короленковской.
Павильон над артезианской скважиной на Короленковской улице / Фото фейсбук Антон Короб
- Корпус бывшего пивзавода Шульца на Демеевке, возведенный в конце XIX – начале XX веков. К тому же начали разбирать фасад жилого или конторского здания завода на переулке Руслана Лужевского.
Корпус бывшего пивзавода Шульца на Демеевке / Фото фейсбук Антон Короб
Частично разобранные здания
- Бывший особняк Малина на Тургеневской, 22. Благодаря активной деятельности активистов (например, Дмитрия Перова) удалось приостановить полное уничтожение сооружения, но застройщик продолжает понемногу разрушать здание.
Бывший особняк Малина / Фото фейсбук Антон Короб
- Бывший доходный дом Станиславской ("Дом с мухами"), который построили в 70 – 80-х годах XIX века. Крушить сооружение начали из-за возведения дома по соседству.
Бывший доходный дом Станиславской / Фото фейсбук Антон Короб
- Частный дом Барбана 1890-х годов постройки на улице Обсерваторной, 6. В имении 1947 года находился американский писатель Джон Стейнбек. Благодаря сопротивлению общественности особняк не полностью уничтожен, впрочем, успели разобрать его тыльное крыло. Фасадная часть же сохранена.
Усадьба Барбана / Фото фейсбук Антон Короб
- Промышленное здание, возведенное в конце XIX – начале XX веков на улице Туровской, 29-А, тоже подверглось разрушению.
Здание (вероятно, бывший склад) на улице Туровской / Фото фейсбук Антон Короб
- Пожар уничтожил одноэтажный деревянный дом по улице Дмитровской, 23, который был обложен плиткой в советский период. Сооружение было построено в конце XIX века.
Сгоревший деревянный дом на улице Дмитровской / Фото фейсбук Антон Короб
- Горело также здание середины XIX века инженерного двора Киевской крепости на улице Ивана Мазепы, 3-В.
Дом инженерного двора Киевской крепости / Фото фейсбук Антон Короб
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Здания советских времен
- Один из домов железнодорожников на улице Ивана Огиенко, 17 был уничтожен в декабре.
Один из домов железнодорожников на улице Ивана Огиенко / Фото фейсбук Антон Короб
- Разрушили и административное здание (по предположению краеведа, это мог быть хладокомбинат) на переулке Р. Лужевского, 3. Сооружение построили в 1938 году.
Админдом на переулке Р. Лужевского / Фото фейсбук Антон Короб
- Разобрали здание на улице Олеговской, 36, построенное по типовому проекту общежития в начале 1950-х.
Разрушенное здание, построенное по типовому проекту общежития начала 1950-х годов / Фото фейсбук Антон Короб
- В январе разрушили памятник советского брутализма 1970-х годов – бассейн олимпийского резерва на Курнатовского, 20.
Бассейн олимпийского резерва / Фото Дмитрий Соловьев
- Уничтожен ПК завода "Электронмаш" с уникальными витражами художницы Елены Гнедаш (1985 год).
Уничтожены витражи в здании завода "Электронмаш" / Фото Юлия Мельник
- Изуродован дом предприятия "Цветы Украины", который построили в 1985 году по проекту Николая Левчука на улице Сечевых Стрельцов, 49. Благодаря активному сопротивлению киевлян реконструкцию удалось приостановить.