Названы страны Европы с самым молодым и пожилым населением

Международное агентство недвижимости Savills провело исследование Global Living. Таким образом удалось определить города и регионы Европы, которые будут самыми "молодыми" и "пожилыми" через 5 лет.

В "молодых" регионах большая часть жителей – от 20 до 39 лет, в "пожилых" – от 65 лет. Какие города попали в список и повлияет ли это на стоимость недвижимости – читайте далее.

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В чем суть исследования

По мнению экспертов, в городах с молодым населением спрос на объекты недвижимости будет расти. Больше всего это повлияет на жилье для студентов и многоквартирные дома. В "пожилых" городах будет актуальным жилье с медицинским уходом и дома престарелых.

В условиях большого объема капитала, который направлен на этот сектор, и ограниченного качественного предложения наш анализ позволяет девелоперам, инвесторам и операторам заглянуть в будущее на 5 лет и предугадать, в каких городах будет востребовано жилье для пожилых людей и дома с медицинским уходом, а в каких, вероятно, будет расти спрос на жилье для студентов, коливинги и многоквартирные дома,

– пояснил глава европейского отделения Savills Operational Capital Markets Маркус Робертс.

Рейтинг позволяет понять, каким будет спрос на жилье через 5 лет / Фото Pixabay

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Страны с "молодыми" городами в 2026 году:

Великобритания – 22 города.

Германия – 18 городов.

Франция – 14 городов.

Нидерланды – 6 городов.

Бельгия – 5 городов.

Германия попала в оба списка / Фото Pixabay

Страны с "пожилыми" городами:

Германия – 25 городов.

Франция – 15 городов.

Италия – 14 городов.

Польша – 11 городов.

Испания – 8 городов.

Эти 2 группы не исключают друг друга: Германия может быть домом для самых "пожилых" городов Европы, но она также стала второй по количеству "молодых" городов. Масштаб тоже играет роль. Например, количество молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет в Берлине меньше, чем в Лондоне и Париже,

– пояснил директор исследовательской группы Savills World Пол Тостевин.