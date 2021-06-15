У "молодих" регіонах більша частина жителів – від 20 до 39 років, у "літніх" – від 65 років. Які міста потрапили до переліку і чи вплине це на вартість нерухомості – читайте далі.

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У чому суть дослідження

На думку експертів, у містах з молодим населенням попит на об'єкти нерухомості зростатиме. Найбільше це вплине на житло для студентів і багатоквартирні будинки. В "літніх" містах буде актуальним житло з медичним доглядом та будинки для людей похилого віку.

В умовах великого обсягу капіталу, який спрямований на цей сектор, і обмеженої якісної пропозиції, наш аналіз дозволяє девелоперам, інвесторам і операторам заглянути в майбутнє на 5 років і передбачити, в яких містах матиме попит житло для людей похилого віку та будинки з медичним доглядом, а в яких, ймовірно, ростиме попит на житло для студентів, колівінги й багатоквартирні будинки,

– пояснив глава європейського відділення Savills Operational Capital Markets Маркус Робертс.

Рейтинг дозволяє зрозуміти, яким буде попит на житло через 5 років / Фото Pixabay

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Країни з "молодими" містами у 2026 році:

Великобританія – 22 міста.

Німеччина – 18 міст.

Франція – 14 міст.

Нідерланди – 6 міст.

Бельгія – 5 міст.

Німеччина потрапила в обидва списки / Фото Pixabay

Країни з "літніми" містами:

Німеччина – 25 міст.

Франція – 15 міст.

Італія – 14 міст.

Польща – 11 міст.

Іспанія – 8 міст.

Ці 2 групи не виключають одна одну: Німеччина може бути домом для найбільш "літніх" міст Європи, але вона також стала другою за кількістю "молодих" міст. Масштаб теж грає роль. Наприклад, кількість молодих людей у віці від 20 до 39 років у Берліні менша, ніж у Лондоні та Парижі,

– пояснив директор дослідницької групи Savills World Пол Тостевін.