Небольшой дом за солидную сумму: сколько стоит один из самых маленьких особняков Великобритании

Один из самых маленьких домов Британии, площадь первого этажа которого составляет всего 1.2 квадратных метров, выставлен на продажу. Чтобы вписать сюда все необходимые зоны, владельцы обустроили дополнительный уровень.

Переоборудованный домик расположен на территории парка Гримстон в Северном Йоркшире. Что известно о необычной недвижимости – читайте в нашем материале.

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Особенности дома

Дом имеет 2 уровня / Фото The Sun

Заходя в домик со двора можно попасть в гостиную. Также здесь есть компактная кухня и ванная комната. Винтовая лестница ведет на второй этаж со спальным местом на отдельном уровне.

Дом имеет 2 уровня / Фото The Sun

60-летние Дебра и Дэйв Боумены, живущие в крошечном особняке с 2000 года, рассказывают, что это невероятное место для тех, кто мечтает перевезти свой быт в загородное имение. При этом здание не оторвано от цивилизации. Дом расположен недалеко от Йоркшира и имеет доступ к развитой инфраструктуре.

Внутренний дворик / Фото The Sun

Пара рассказывает, что быстро привыкла к компактному размеру дома и отмечает, что на уборку уходило всего 30 минут.

Сколько стоит домик

Несмотря на скромную площадь, владельцы запросили за историческое здание приличную сумму – 235 000 фунтов стерлингов (8517815 гривен).