Майорка, Менорка и Ибица могут запретить иностранцам покупать недвижимость

Власти испанских Балеарских островов хотят запретить нерезидентам покупать недвижимость. Это связано с понижением доступности жилья на Майорке, Ибице и Менорке.

К тому же массовая покупка жилья состоятельными иностранцами вытесняет местных жителей и создает "поселки-призраки", состоящие из пустых домов.

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Запрет может лишить иностранцев возможности покупать дома для отдыха на архипелаге. Похожая схема уже действует в Канаде.

Что предлагают местные власти

Вице-президент Балеарских островов Хуан Педро Илланес обратился к правительству Испании с просьбой усилить давление на Евросоюз, чтобы тот разрешил островам ввести запрет на покупку жилья иностранцами. Илланес признает, что запрет будет противоречить европейскому принципу свободного передвижения, однако есть прецеденты, например, в Австрийских Альпах, которые защищаются как территория культурного значения.

Другой пример – Аландские острова в Финляндии, где есть ограничения на покупку домов иностранцами. В Хорватии граждане ЕС должны быть резидентами минимум 10 лет, прежде чем смогут покупать сельскохозяйственные земли.

Одновременно правительство Балеарских островов хочет добиться снижения цен на жилье в регионе, объявив острова "стрессовой зоной", где арендная плата или стоимость ипотеки превышает 30% среднего местного дохода.

Многие граждане Европы и другие страны могут позволить себе недвижимость по ценам, недоступным для граждан этих островов,

– объяснила решение президент Балеарских островов Франсина Арменгол.