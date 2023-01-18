Майорка, Менорка и Ибица могут запретить иностранцам покупать недвижимость
Источник:The Guardian
Власти испанских Балеарских островов хотят запретить нерезидентам покупать недвижимость. Это связано с понижением доступности жилья на Майорке, Ибице и Менорке.
К тому же массовая покупка жилья состоятельными иностранцами вытесняет местных жителей и создает "поселки-призраки", состоящие из пустых домов.
Читайте также Что делать инвестору при обнаружении дефектов в новостройке
Запрет может лишить иностранцев возможности покупать дома для отдыха на архипелаге. Похожая схема уже действует в Канаде.
Что предлагают местные власти
Вице-президент Балеарских островов Хуан Педро Илланес обратился к правительству Испании с просьбой усилить давление на Евросоюз, чтобы тот разрешил островам ввести запрет на покупку жилья иностранцами. Илланес признает, что запрет будет противоречить европейскому принципу свободного передвижения, однако есть прецеденты, например, в Австрийских Альпах, которые защищаются как территория культурного значения.
Другой пример – Аландские острова в Финляндии, где есть ограничения на покупку домов иностранцами. В Хорватии граждане ЕС должны быть резидентами минимум 10 лет, прежде чем смогут покупать сельскохозяйственные земли.
Многие граждане Европы и другие страны могут позволить себе недвижимость по ценам, недоступным для граждан этих островов,
– объяснила решение президент Балеарских островов Франсина Арменгол.
Стоимость недвижимости на островах была стабильной во время финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса, дома на Майорке и Форментере были одними из самых дорогих в Испании. К примеру, в поселке Дейя (на западе Майорки) квадратный метр стоит в среднем 6 091 евро. Дом с двумя спальнями продают здесь за 1,6 миллиона евро.
По данным национального статистического управления, в 2022 году на долю иностранных покупателей приходилось 38,95% покупок на Балеарских островах по сравнению со средним показателем страны 12,61%. Из 700 домов Дейи 200 построек пустые, при этом 37% приходящей в упадок собственности принадлежит иностранцам. Местные власти даже удвоили государственный налог на пустую недвижимость, но это не сильно влияет на состоятельных собственников.