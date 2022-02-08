Недвижимость с "изюминкой": как выглядит дом, имеющий собственный лабиринт пещер
Источник:loveproperty
В штате Миссури в США выставили на продажу удивительное имение. Кроме огромной площади земельных угодий дом может похвастаться собственной пещерой.
Выкованная ледниками, землетрясениями и ранними американскими охотниками за минералами эта удивительная пещерная выставлена на продажу как часть удивительного имения Миссури. Площадь имения составляет около 1 гектара.
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Главный дом в этом большом комплексе имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты. Под холмами и хозяйственными постройками лежит туннель скрытых пещер.
Пещера названа в честь Джейкоба Крейкрафта, местного шахтера, открывшего тайный подземный лабиринт в 1875 году. Пещеры являлись туристической точкой с 1932 года. Первый владелец пещер вырезал свое имя на скале.
Полные потенциала разветвленные территории также являются домом для ряда хозяйственных построек и недвижимости. Извилистые дороги с твердым покрытием усеяны небольшими коттеджами, которые новый владелец мог легко использовать для крупных деловых мероприятий.Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.
Окруженный гектарами потрясающей земли дом также идеально подходит для выпаса животных. Здесь есть доступ к кемпингу, где посетители могут наслаждаться озером.
Дом оценили в 3,4 миллиона долларов и выставили на продажу.
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