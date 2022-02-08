Недвижимость с "изюминкой": как выглядит дом, имеющий собственный лабиринт пещер

В штате Миссури в США выставили на продажу удивительное имение. Кроме огромной площади земельных угодий дом может похвастаться собственной пещерой.

Выкованная ледниками, землетрясениями и ранними американскими охотниками за минералами эта удивительная пещерная выставлена на продажу как часть удивительного имения Миссури. Площадь имения составляет около 1 гектара.

Читайте Кому не стоит покупать двухуровневую квартиру: девелопер назвал интересный нюанс

Главный дом в этом большом комплексе имеет четыре спальни и четыре ванные комнаты. Под холмами и хозяйственными постройками лежит туннель скрытых пещер.

Дом с "изюминкой" / Фото loveproperty

Пещера названа в честь Джейкоба Крейкрафта, местного шахтера, открывшего тайный подземный лабиринт в 1875 году. Пещеры являлись туристической точкой с 1932 года. Первый владелец пещер вырезал свое имя на скале.

Скромный дом / Фото loveproperty

Полные потенциала разветвленные территории также являются домом для ряда хозяйственных построек и недвижимости. Извилистые дороги с твердым покрытием усеяны небольшими коттеджами, которые новый владелец мог легко использовать для крупных деловых мероприятий.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ , за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Потрясающая собственность / Фото loveproperty

Окруженный гектарами потрясающей земли дом также идеально подходит для выпаса животных. Здесь есть доступ к кемпингу, где посетители могут наслаждаться озером.

Дикие пещеры / Фото loveproperty

Дом оценили в 3,4 миллиона долларов и выставили на продажу.

Больше фото невероятной недвижимости: