Порой это связано с вредными привычками владельцев. Подробнее о них – читайте ниже.

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Горшки без дренажных отверстий

В магазинах часто можно встретить красивые горшки для растений без отверстий на дне. Но следует понимать, что дренаж нужен даже тем растениям, которые очень любят влагу. Отверстие позволяет лишней влаге уходить из горшка. Сырая почва может привести к гниению корней цветка. Поэтому выбирайте правильные горшки.

Живые растения требуют правильного ухода / Фото pinterest

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Полив всех растений в один день

Многие выбирают один день в неделю и поливают все растения в доме. Это плохая привычка, которая приводит к гибели растений. Дело в том, что у каждого цветка должен быть свой график полива. Это зависит от типа самого растения, величины горшка, расположения в доме и субстрата. Во избежание неприятных историй, следует составить график для каждого растения.

Залог красоты домашних растений – правильный полив / Фото pinterest

Автоматические системы полива

В последние годы автоматические системы полива пользуются спросом. Это решение идеально подходит для использования в период длительных поездок и отпусков. Однако специалисты не рекомендуют использовать ее регулярно. Дело в том, что подобная система не может учесть некоторые факторы. Самые важные из них – график полива каждого растения. Для того чтобы растения комфортно себя чувствовали необходимо следить за поливом самостоятельно.

Остатки воды

Еще одна безобидная на первый взгляд привычка может погубить ваши растения. Многие, видя остатки воды в чашке, выливают ее в цветочный горшок. Почему-то некоторые думают, что дополнительный полив не навредит. Однако это тоже может закончиться печально, ведь все зависит от конкретного растения – каждому из них нужен индивидуальный подход.

Для того чтобы растения хорошо себя чувствовали, составьте индивидуальный график полива / Фото pinterest