Этих дизайнеров опозорили в сети: вот их провальные работы

Часто работы профессиональных архитекторов и дизайнеров могут вызвать восхищение. Однако такие находятся не всегда.
К планировке этих квартир и домов были допущены любители, которые создали провальные проекты и даже успели их реализовать.
Узнайте С жилой площади – в нежилую: особенности процедуры
10 ужасающих работ дизайнеров и архитекторов
Неудачная идея с кухонным островом получила ужасную реализацию
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А здесь владельцы решили сэкономить на земельном участке, поэтому пришлось креативить
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С балансом цветов и стилей этот архитектор не знаком
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Эти панорамные окна не должны были открывать все туалетные секреты владельцев, однако что-то пошло не так
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Креативно обыграть окна удалось, однако классический монтаж выглядит несколько гармоничнее
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Забыли о входе, но вовремя придумали идею с лестницей
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Замаскировать холодильник под колонну была самая плохая идея
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Пожарная эвакуация может окончиться трагически, если вы живете в этом доме
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Лестница, ведущая некуда
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Места в ванной комнате было мало, так что смогли придумать только такое
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