Этих дизайнеров опозорили в сети: вот их провальные работы

4 мая 2023, 19:44
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Источник:

Boredpanda

Часто работы профессиональных архитекторов и дизайнеров могут вызвать восхищение. Однако такие находятся не всегда.

К планировке этих квартир и домов были допущены любители, которые создали провальные проекты и даже успели их реализовать.

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Автор: Ірина Бенцак