Роскошь за меньшую сумму: пять новых домов, которые можно купить сейчас в США

В городах США можно найти не так много новых домов по бюджетной цене. Местные риелторы говорят, что эти дома являются настоящими находками на рынке недвижимости.

Эти жилища красивы, недавно построены и еще не заселены, – и все они стоят менее 285 тысяч долларов. Любопытно, что каждая из новостроек расположена в разном штате.

Обратите внимание Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: от глобальных тенденций до локальных прогнозов

Вейдсборо, штат Северная Каролина

Цена: 249 999 долларов

Очаровательный дом площадью 97 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor

Палатка, штат Флорида

Цена: 244 900 долларов

В этом доме площадью 95 квадратов есть три спальни / Фото NEFMLS

Эйвон, штат Миннесота

Цена: 275 900 долларов

Дом площадью 99 квадратов с двумя спальнями и огромным подвалом / Фото Realtor

Сьерра-Виста, штат Аризона

Цена: 284 900 долларов

"Жемчужина пустыни" площадью 147 квадратов с тремя спальнями / Фото ARMLS

Веслейко, штат Техас

Цена: 239 900 долларов

Самый дешевый дом площадью 140 квадратов с тремя спальнями / Фото Realtor