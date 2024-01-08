Роскошь за меньшую сумму: пять новых домов, которые можно купить сейчас в США
Источник:Realtor
В городах США можно найти не так много новых домов по бюджетной цене. Местные риелторы говорят, что эти дома являются настоящими находками на рынке недвижимости.
Эти жилища красивы, недавно построены и еще не заселены, – и все они стоят менее 285 тысяч долларов. Любопытно, что каждая из новостроек расположена в разном штате.
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Вейдсборо, штат Северная Каролина
- Цена: 249 999 долларов
Палатка, штат Флорида
- Цена: 244 900 долларов
Эйвон, штат Миннесота
- Цена: 275 900 долларов
Сьерра-Виста, штат Аризона
- Цена: 284 900 долларов
Веслейко, штат Техас
- Цена: 239 900 долларов