Скандальный законопроект о новых налогах на жилье: министр финансов сделал уточнение

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", который парламент принял за основу, не повлияет на стоимость жилой недвижимости.

Больше всего документ в случае принятия повлияет на посредников на строительном рынке. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Нормы законопроекта №5600 не будут иметь значительного влияния на стоимость нового жилья. Манипуляции, которые гуляют информационным пространством, объясняются просто – те, кто получал сверхприбыль от перепродажи квартир не платя при этом налоги, с принятием №5600 будут вынуждены их платить,

– заявил Марченко.

По его словам, налоги не имеют никакого влияния на стоимость жилья в Киеве, поскольку она формируется в зависимости от спроса.

Министр отметил, что больше всего документ касается посредников на строительном рынке.

По словам Марченко, нововведения не повлияют на стоимость жилья / Фото Pixabay

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Норма законопроекту №5600 об отмене льготы по НДС на операции по поставке жилья на вторичном рынке вообще не касается физических лиц, которые продают или собираются продать свое жилье на вторичном рынке, поскольку физические лица – граждане не являются плательщиками НДС. Она будет касаться посредников на строительном рынке, которые ничего не создавая, получают огромные доходы (объем доходов свыше 22 миллиардов гривен в год), а в бюджет не платят ни НДС, ни налога на прибыль,

– заявил Марченко.

Он добавил, что сейчас первая поставка нового жилья облагается НДС по ставке 20%. Исключение – недвижимость, которая строится с привлечением государственных средств, а также доступное жилье.

"Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов, существуют уже много лет. Именно эти схемы мы пытаемся разрушить в законопроекте №5600", – резюмировал министр финансов.

Подробнее о законопроекте, который за основу поддержала Верховная Рада, читайте в материале.