Потрясающее "до" и "после": как удалось обновить старые квартиры

Кто-то во время ремонта в старой квартире пытается сохранить аутентичную мебель, а кто-то полагается исключительно на трендовые новинки.
Эти владельцы решились попрощаться со старым дизайном и мебелью и не пожалели о кардинальных переменах. 10 примеров, когда ремонт не был излишним.
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Вдохновляющие изменения в дизайне
Старую мебель на кухне просто перекрасили в более стильные цвета
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Цвета имеют значение: старый пол и дымоход дополнили дизайнерскими идеями
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В маленькую комнату поместили душ и ванную
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На этой кухне владельцы тоже обошлись лишь изменением цвета фасадов и дополнительными антресолями к потолку
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Вдохновляющее тотальное перевоплощение
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Кардинальные изменения обычной ванной в стильную
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Даже каморка может выглядеть стильно
Фото Boredpanda
Дизайн, доказывающий, что детали имеют значение
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Старые окна стали интересной изюминкой в новом дизайне
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Даже очень узкая кухня может выглядеть стильно
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Поражающее до и после: стильный дизайн ванной комнаты
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