У минулі часи балкони та лоджії у квартирах багатоповерхівок використовувалися для будь-чого: там зберігали санки, лижі та інші непотрібні протягом року предмети і речі.

Однак переваги змінилися і тепер у тренді більш функціональні приміщення – комфортні, затишні. Як зробити балкон зручними і при цьому стильним, розповідає 24 канал.

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Останніми роками мотлох на балконі – неактуальний. Тепер ці приміщення використовують під робочий кабінет, творчу майстерню, зону відпочинку, а часом навіть спальню.

З чого почати

Перше, що потрібно зробити, – розробити детальний план дій. Потрібно визначитися, яким ви хочете бачити балкон і що там має бути.

Другий момент – вибрати стиль майбутнього балкона. Дизайнери рекомендують мінімалізм і лаконічність для цієї частини квартири. Невеликі приміщення краще не захаращувати зайвими предметами.

Третє – зробити точні виміри приміщення і чітко визначитися з меблями. Це може бути невеликий диван, стільці, комп'ютерний або кавовий столик. Все залежить від:

площі приміщення;

бюджету;

ваших побажань.

Робоче місце на балконі може бути дуже затишним і комфортним​ / Фото blog.allo

Приклади красивого оформлення балконів

Балкон-спальня – відмінне рішення для невеликих квартир.

Балкон можна пертворити на невелику затишну спальню / Фото cpykami

Балкон-вітальня чи зона відпочинку.

Одне з найпопулярніших рішень / Фото m-strana

Балкон, який став робочим кабінетом.

Робоче місце можна облаштувати на власний смак / Фото roomble

Також на балконі можна розмістити книжні полиці, поставити живі квіти.

Невеликі декоративні ящики можуть використовуватися під різні предмети / Фото planirovkainfo

Балкон-дитяча чи ігрова зона. Чудова ідея для сімей з дітьми.

Оформити інтер'єр можна за бажанням дитини / Фото homester

Балкон може стати прекрасною relax-зоной.

Ідея с relax-зоной сподобається жінкам / Фото blog.allo

Балкон-бар припаде до смаку любителям подивитися на заходи сонця під келих хорошого напою.

Такий варіант точно оцінять представники сильної статі / Фото blog.allo

Як бачимо, облаштувати балкон та лоджію можна на будь-який смак і бюджет. Іноді досить підключити фантазію і просто змінити декор і приміщення повністю змінить свій вигляд – стане свіжим та стильним.