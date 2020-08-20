Як облаштувати функціональний балкон та лоджію: кращі ідеї
У минулі часи балкони та лоджії у квартирах багатоповерхівок використовувалися для будь-чого: там зберігали санки, лижі та інші непотрібні протягом року предмети і речі.
Однак переваги змінилися і тепер у тренді більш функціональні приміщення – комфортні, затишні. Як зробити балкон зручними і при цьому стильним, розповідає 24 канал.
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Останніми роками мотлох на балконі – неактуальний. Тепер ці приміщення використовують під робочий кабінет, творчу майстерню, зону відпочинку, а часом навіть спальню.
З чого почати
Перше, що потрібно зробити, – розробити детальний план дій. Потрібно визначитися, яким ви хочете бачити балкон і що там має бути.
Другий момент – вибрати стиль майбутнього балкона. Дизайнери рекомендують мінімалізм і лаконічність для цієї частини квартири. Невеликі приміщення краще не захаращувати зайвими предметами.
Третє – зробити точні виміри приміщення і чітко визначитися з меблями. Це може бути невеликий диван, стільці, комп'ютерний або кавовий столик. Все залежить від:
- площі приміщення;
- бюджету;
- ваших побажань.
Робоче місце на балконі може бути дуже затишним і комфортним / Фото blog.allo
Приклади красивого оформлення балконів
- Балкон-спальня – відмінне рішення для невеликих квартир.
Балкон можна пертворити на невелику затишну спальню / Фото cpykami
- Балкон-вітальня чи зона відпочинку.
Одне з найпопулярніших рішень / Фото m-strana
- Балкон, який став робочим кабінетом.
Робоче місце можна облаштувати на власний смак / Фото roomble
- Також на балконі можна розмістити книжні полиці, поставити живі квіти.
Невеликі декоративні ящики можуть використовуватися під різні предмети / Фото planirovkainfo
- Балкон-дитяча чи ігрова зона. Чудова ідея для сімей з дітьми.
Оформити інтер'єр можна за бажанням дитини / Фото homester
- Балкон може стати прекрасною relax-зоной.
Ідея с relax-зоной сподобається жінкам / Фото blog.allo
- Балкон-бар припаде до смаку любителям подивитися на заходи сонця під келих хорошого напою.
Такий варіант точно оцінять представники сильної статі / Фото blog.allo
Як бачимо, облаштувати балкон та лоджію можна на будь-який смак і бюджет. Іноді досить підключити фантазію і просто змінити декор і приміщення повністю змінить свій вигляд – стане свіжим та стильним.