Собрали главные ошибки, которые допускают жители небольших квартир, при обустройстве кухни, а также практические идеи, что помогут визуально расширить пространство. Сохраняйте, чтобы использовать во время ремонта!

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Продумайте концепцию

Продумайте концепціюКак обустроить небольшую кухню / Фото Unsplash

Если у вас в одном пространстве несколько зон (кухня-столовая, кухня-гостиная) – продумывайте целостную концепцию всего помещения.

Не бегите отдельно подбирать столешницу к фартуку, пол – к фасадам, а шторы – к покрытию диванов. Ни к чему хорошему такая логика не приводит. И на выходе, вместо нормального интерьера, обычно получается стиль "что-то пошло не так".

Подбирая любой предмет или элемент – анализируйте, подойдет ли он к общей концепции. С какими материалами будет сочетаться, какую функцию выполнит и не нарушит ли гармонию пространства.

Угловая кухня

Кутова кухня Выбирайте угловые места для сидения / Фото Pinterest

В небольших кухнях важно создать цельное ощущение пространства. Поэтому угол с диваном или лавкой (которые, между прочим, существенно сэкономят пространство) должен вписываться в общие параметры помещения. Это означает, что кухонная мебель, фартук и стены должны быть в одном цвете. Чтобы избежать резкого перехода, не красьте стену за диваном в другой цвет. В то же время сами сиденья могут быть акцентным элементом.

Если вам кажется, что на кухне мало цветов, разбавьте помещение декором.

Откажитесь от сочетания фактур

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухню Переход между материалами выглядит неаккуратно / Фото Pinterest

Если вы отделяете пространство кухни-гостиной с помощью различных облицовочных материалов, приготовьтесь, что не все швы сойдутся как надо. Вероятно, на расстоянии вы даже не заметите дефекта, однако вблизи – это именно то, что бросается в глаза.

Разместите ящики для хранения внизу

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухню Верхние ящики выглядят странно, обустройте хранения в нижнем уровне / Фото Pinterest

Иногда в погоне за экономией пространства, люди пытаются перенести все на навесные полки и ящики. Почему это плохая идея? Прежде всего навесная конструкция психологически кажется ненадежной, а ее громоздкий внешний вид еще больше "ворует" пространство.

Если есть возможность, встройте ящики для хранения под сиденьями. Так вы и скроете их от посторонних глаз, и используете площадь, которая могла б простаивать.

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Монохром: мебель в цвет стены

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухню Мебель маскируется на фоне стены / Фото Pinterest

Это хорошо работает как в нейтральных, так и ярких интерьерах. Поскольку такое решение полностью "размывает" кухню, а мебель в цвет стены считывается мозгом, как целостное пространство – помещение выглядит просторнее.

Акцент на нижнем уровне

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухню Акцент на нижнем уровне облегчает визуальную нагрузку / Фото Pinterest

Так помещения будет выглядеть легким, что невероятно важно для небольших кухонь.

Кухня в цвет двух стен

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухнюИдеи для сочетания фасада со стеной / Фото Pinterest

Лучше всего использовать светлое цветовое решение для несущих стен и потолка и добавить яркие тона на меньшие участки. Это интегрирует кухонный гарнитур в общее пространство.

Когда можно полностью отказаться от верхних фасадов

Як зекономити простір, облаштовуючи невелику кухню Кухня без верхних фасадов / Фото Pinterest

Если вам достаточно нижних мест для хранения – вы можете отказаться от монтажа верхнего ряда фасадов. Это решение действительно очень эстетичное и увеличивает пространство помещения. Однако помните, что в таком случае регулярной уборки не избежать.