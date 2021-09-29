Зібрали головні помилки, яких допускають мешканці невеликих квартир, під час облаштування кухні та практичні ідеї, які допоможуть візуально розширити простір. Зберігайте, щоб використати під час ремонту!

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Продумайте концепцію

Як облаштувати невелику кухню / Фото Unsplash

Якщо у вас в одному просторі кілька зон (кухня-їдальня, кухня-вітальня) – продумуйте цілісну концепцію всього приміщення.

Не біжіть окремо підбирати стільницю до фартуха, підлогу – до фасадів, а штори до покриття диванів. Ні до чого хорошого така логіка не призводить. І на виході, замість нормального інтер'єру, зазвичай виходить стиль "щось пішло не так".

Підбираючи будь-який предмет або елемент – вирішіть чи підійде він до загальної концепції. З якими матеріалами буде поєднуватися, яку функцію виконає та чи не порушить гармонію простору.

Кутова кухня

Обирайте кутові місця для сидіння / Фото Pinterest

В невеликих кухнях важливо створити цільне відчуття простору. Відтак куток з диваном чи лавкою (які, між іншим, суттєво зекономлять простір) повинен вписуватися в загальні параметри приміщення. Це означає, що кухонні меблі, фартух та стіни повинні бути в одному кольорі. Щоб уникнути різкого переходу, не фарбуйте стіну за диваном в інший колір. Водночас самі сидіння можуть бути акцентним елементом.

Якщо вам здається, що на кухні мало кольорів, розбавте приміщення декором.

Відмовтеся від поєднання фактур

Перехід між матеріалами виглядає неакуратно / Фото Pinterest

Якщо ви відокремлюєте простір кухні-вітальні за допомогою різних облицювальних матеріалів, приготуйтеся, що не всі шви зійдуться як треба. Ймовірно, на відстані ви навіть не помітите дефекту, проте зблизька – це саме те, що впадає в очі.

Розмістіть ящики для зберігання внизу

Верхні ящики виглядають дивно, облаштуйте зберігання в нижньому рівні / Фото Pinterest

Інколи в погоні за економією простору, люди намагаються перенести все на навісні полиці та ящики. Чому це погана ідея? Насамперед навісна конструкція психологічно здається ненадійною, а її громіздкий зовнішній вигляд ще більше "краде" простір.

Якщо є можливість, вбудуйте ящики для зберігання під сидіннями. Так ви і приховаєте їх від сторонніх очей, і використаєте площу, яка б простоювала без діла.

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Монохром: меблі в колір стіни

Меблі маскуються на фоні стіни / Фото Pinterest

Це добре працює як в нейтральних, так і яскравих інтер'єрах. Оскільки таке рішення повністю "розмиває" кухню, а меблі в колір стіни зчитуються мозком, як цілісний простір – приміщення виглядає більшим.

Акцент на нижньому рівні

Акцент на нижньому рівні полегшує візуальне навантаження / Фото Pinterest

Так приміщення виглядатиме легшим, що неймовірно важливо для невеликих кухонь.

Кухня в колір двох стін

Ідеї для поєднання фасаду зі стіною / Фото Pinterest

Найкраще використати світле кольорове рішення для основних стін та стелі та додати яскраві тони на менші ділянки. Це інтегрує кухонний гарнітур в загальний простір.

Коли можна повністю відмовитися від верхніх фасадів

Кухня без верхніх фасадів / Фото Pinterest

Якщо вам достатньо нижніх місць для зберігання – ви можете відмовитися від монтажу верхнього ряду фасадів. Це рішення дійсно дуже естетичне та збільшує простір приміщення. Проте пам'ятайте, що в такому разі регулярного прибирання не уникнути.