Как обустроить небольшую кухню: полезные советы с фото

В современных реалиях мало кто может похвастаться большими площадями квартир. А, учитывая тренд на разумное потребление ресурсов, выглядит так, что особо нечем хвастаться. Обслуживать и убирать просторную кухню - некое удовольствие. Поэтому совсем не удивительно, что все больше покупателей выбирают компактные варианты.

Собрали главные ошибки, которые допускают жители небольших квартир, при обустройстве кухни, а также практические идеи, что помогут визуально расширить пространство. Сохраняйте, чтобы использовать во время ремонта!

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Продумайте концепцию

Как обустроить небольшую кухню / Фото Unsplash

Если у вас в одном пространстве несколько зон (кухня-столовая, кухня-гостиная) – продумывайте целостную концепцию всего помещения.

Не бегите отдельно подбирать столешницу к фартуку, пол – к фасадам, а шторы – к покрытию диванов. Ни к чему хорошему такая логика не приводит. И на выходе, вместо нормального интерьера, обычно получается стиль "что-то пошло не так".

Подбирая любой предмет или элемент – анализируйте, подойдет ли он к общей концепции. С какими материалами будет сочетаться, какую функцию выполнит и не нарушит ли гармонию пространства.

Угловая кухня

Выбирайте угловые места для сидения / Фото Pinterest

В небольших кухнях важно создать цельное ощущение пространства. Поэтому угол с диваном или лавкой (которые, между прочим, существенно сэкономят пространство) должен вписываться в общие параметры помещения. Это означает, что кухонная мебель, фартук и стены должны быть в одном цвете. Чтобы избежать резкого перехода, не красьте стену за диваном в другой цвет. В то же время сами сиденья могут быть акцентным элементом.

Если вам кажется, что на кухне мало цветов, разбавьте помещение декором.

Откажитесь от сочетания фактур

Переход между материалами выглядит неаккуратно / Фото Pinterest

Если вы отделяете пространство кухни-гостиной с помощью различных облицовочных материалов, приготовьтесь, что не все швы сойдутся как надо. Вероятно, на расстоянии вы даже не заметите дефекта, однако вблизи – это именно то, что бросается в глаза.

Разместите ящики для хранения внизу

Верхние ящики выглядят странно, обустройте хранения в нижнем уровне / Фото Pinterest

Иногда в погоне за экономией пространства, люди пытаются перенести все на навесные полки и ящики. Почему это плохая идея? Прежде всего навесная конструкция психологически кажется ненадежной, а ее громоздкий внешний вид еще больше "ворует" пространство.

Если есть возможность, встройте ящики для хранения под сиденьями. Так вы и скроете их от посторонних глаз, и используете площадь, которая могла б простаивать.

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Монохром: мебель в цвет стены

Мебель маскируется на фоне стены / Фото Pinterest

Это хорошо работает как в нейтральных, так и ярких интерьерах. Поскольку такое решение полностью "размывает" кухню, а мебель в цвет стены считывается мозгом, как целостное пространство – помещение выглядит просторнее.

Акцент на нижнем уровне

Акцент на нижнем уровне облегчает визуальную нагрузку / Фото Pinterest

Так помещения будет выглядеть легким, что невероятно важно для небольших кухонь.

Кухня в цвет двух стен

Идеи для сочетания фасада со стеной / Фото Pinterest

Лучше всего использовать светлое цветовое решение для несущих стен и потолка и добавить яркие тона на меньшие участки. Это интегрирует кухонный гарнитур в общее пространство.

Когда можно полностью отказаться от верхних фасадов

Кухня без верхних фасадов / Фото Pinterest

Если вам достаточно нижних мест для хранения – вы можете отказаться от монтажа верхнего ряда фасадов. Это решение действительно очень эстетичное и увеличивает пространство помещения. Однако помните, что в таком случае регулярной уборки не избежать.