С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые решения и тренды. Однако некоторые известные варианты также остаются востребованными.

Какие приемы актуальны в ванных комнатах в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

Читайте Маленькая детская – не приговор: какие приемы использовать в комнате

Если вы давно хотели сменить интерьер ванной комнаты и, наконец-то, заменить раздражающую плитку с дельфинами, цветами или бордюрами – этот пост для вас,

– отметила Морозова.

5 идей для ванной

1. Кладка "Елочка". Этот способ предусматривает использование прямоугольной плитки. Дизайн выглядит стильно, оригинально и позволяет сделать красивый акцент.

"Елочка" украсит ванную комнату / Фото pinterest

2. Плитка только в мокрой зоне. По словам дизайнера интерьера, этот прием используется очень часто. Он позволяет комбинировать плитку с влагостойкой покраской.

Важно! Покраску нужно использовать только в тех местах, где нет прямого попадания воды. Такой прием очень красиво смотрится с дверями скрытого монтажа, которые можно покрасить в цвет стены,

– пояснила Морозова.

3. Плитка с имитацией натуральных материалов. По словам специалистов, такой вариант не является новшеством, скорее – нестареющей классикой. Сочетание плитки под мрамор и дерево всегда уместно и актуально.

Мрамор и дерево – всегда актуальная классика / Фото designer-info

Интересно Как подобрать ковер под интерьер: интересные приемы от дизайнера

4. Одинаковая плитка на полу и стенах. Дизайнер интерьера уточнила, что такой прием позволяет визуально стереть границы между полом и стенами, и расширить пространство. При этом подобное решение выглядит стильно и минималистично, если правильно подобрать плитку.

5. Терраццо

Это залитые цементом разноцветные кусочки стекла, мрамора и камня. Это тренд из списка "никогда не выйдут из моды", этот материал прошел проверку веками,

– резюмировала Виктория Морозова.

Терраццо пользуется высоким спросом / Фото pinterest