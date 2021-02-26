Как оформить рабочее место в спальне: 5 практических идей от профи
В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных ограничений, которые периодически вводятся, следует продумать и организовать рабочее место в квартире.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Как обустроить домашний офис в спальне – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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Спальня – одно из лучших мест для размещения домашнего офиса в условиях ограниченного пространства. В ней меньше отвлекающих факторов, чем на кухне или в гостиной, а значит, проще сосредоточиться! Перед вами пару советов, как сделать это максимально комфортно!
– отметила Пашковская.
1. Столешница под окном
Для комфортной работы требуется естественное освещение, поэтому по возможности расположите рабочий стол под окном. Также можно объединить столешницу с подоконником – это позволит создать единство пространства. Кроме того, подоконник может использоваться для хранения бумаг и необходимых принадлежностей.
2. Рабочий стол вместо прикроватного столика
По словам дизайнера интерьера, основное преимущество этого решения – экономия места.
Вместо прикроватной тумбы и письменного стола нужно выбрать всего один предмет мебели, который совмещает в себе обе функции,
– добавила Пашковская.
3. Использование укромных уголков
В спальне любой угол или ниша могут стать удобным домашним офисом – фантазируйте.
Для рабочего места в спальне не требуется много места / Фото m-strana
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Стены и плавающие столешницы
Плавающие столешницы – те, которые крепятся именно к стене, также станут отличным вариантом для рабочего места, ведь они не занимают много места и позволяют оставить пространство открытым и свободным.
Обязательно продумайте освещение в рабочей зоне / Фото pinterest
Узкие консоли
Узкие консоли – еще один способ сэкономить место, но при этом сделать стильное и удобное рабочее место в квартире.
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