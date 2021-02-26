В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинных ограничений, которые периодически вводятся, следует продумать и организовать рабочее место в квартире.

Как обустроить домашний офис в спальне – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Спальня – одно из лучших мест для размещения домашнего офиса в условиях ограниченного пространства. В ней меньше отвлекающих факторов, чем на кухне или в гостиной, а значит, проще сосредоточиться! Перед вами пару советов, как сделать это максимально комфортно!

– отметила Пашковская.

1. Столешница под окном

Для комфортной работы требуется естественное освещение, поэтому по возможности расположите рабочий стол под окном. Также можно объединить столешницу с подоконником – это позволит создать единство пространства. Кроме того, подоконник может использоваться для хранения бумаг и необходимых принадлежностей.

2. Рабочий стол вместо прикроватного столика

По словам дизайнера интерьера, основное преимущество этого решения – экономия места.

Вместо прикроватной тумбы и письменного стола нужно выбрать всего один предмет мебели, который совмещает в себе обе функции,

– добавила Пашковская.

3. Использование укромных уголков

В спальне любой угол или ниша могут стать удобным домашним офисом – фантазируйте.

Для рабочего места в спальне не требуется много места / Фото m-strana

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Стены и плавающие столешницы

Плавающие столешницы – те, которые крепятся именно к стене, также станут отличным вариантом для рабочего места, ведь они не занимают много места и позволяют оставить пространство открытым и свободным.

Обязательно продумайте освещение в рабочей зоне / Фото pinterest

Узкие консоли

Узкие консоли – еще один способ сэкономить место, но при этом сделать стильное и удобное рабочее место в квартире.