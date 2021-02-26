Контрастные или в тон: как подобрать розетки в интерьер
Розетки давно стали не только функциональным предметом, но и декоративным элементом. Поэтому к их выбору нужно отнестись ответственно.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
На что обратить внимание при выборе розеток – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Читайте Как пережить ремонт и не развестись: полезные советы
Времена меняются, если раньше на розетки в ремонте даже не обращали внимание и у всех они были просто белые, то сейчас розетки – это часть интерьера и декора, которые могут как "удешевить" интерьер, так и сделать его интересней,
– отметила Петайкина.
Как выбрать розетки
Цвет розеток может быть:
- В тон – отличный вариант, когда блок розеток большой или находится в неудачном для интерьера места. Решение позволяет не акцентировать внимание на розетках и является самым распространенным и универсальным вариантом.
- Контраст.
На белой стене классно могут смотреться черные розетки и они могут связаться с черными элементами в интерьере, но при этом, если будет много розеток и выключателей в разных местах, то они будут смотреться "пятнами" на стенах,
– уточнила Петайкина.
- Мимикрия – решение, когда цвет розетки и выключателей полностью совпадает со стенами.
Контрастные розетки – также востребованное решение / Фото roomble
Интересно Как использовать акценты в интерьере: правила и важные нюансы
Форма
Важным моментом является выбор формы розеток. Чаще всего используются квадратные и прямоугольные, но есть и другие.
По словам дизайнера интерьера, беспроигрышный вариант – прямые линии и минималистичный дизайн. Однако в зависимости от стиля дизайна можно рассмотреть необычные идеи. Например, к лофту подойдут круглые розетки.
Круглые розетки будут удачно выглядеть в некоторых стилях / Фото sibnet
Поделиться новостью