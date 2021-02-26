Розетки давно стали не только функциональным предметом, но и декоративным элементом. Поэтому к их выбору нужно отнестись ответственно.

На что обратить внимание при выборе розеток – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Времена меняются, если раньше на розетки в ремонте даже не обращали внимание и у всех они были просто белые, то сейчас розетки – это часть интерьера и декора, которые могут как "удешевить" интерьер, так и сделать его интересней,

– отметила Петайкина.

Как выбрать розетки

Цвет розеток может быть:

В тон – отличный вариант, когда блок розеток большой или находится в неудачном для интерьера места. Решение позволяет не акцентировать внимание на розетках и является самым распространенным и универсальным вариантом.

– отличный вариант, когда блок розеток большой или находится в неудачном для интерьера места. Решение позволяет не акцентировать внимание на розетках и является самым распространенным и универсальным вариантом. Контраст.

На белой стене классно могут смотреться черные розетки и они могут связаться с черными элементами в интерьере, но при этом, если будет много розеток и выключателей в разных местах, то они будут смотреться "пятнами" на стенах,

– уточнила Петайкина.

Мимикрия – решение, когда цвет розетки и выключателей полностью совпадает со стенами.

Контрастные розетки – также востребованное решение / Фото roomble

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Форма

Важным моментом является выбор формы розеток. Чаще всего используются квадратные и прямоугольные, но есть и другие.

По словам дизайнера интерьера, беспроигрышный вариант – прямые линии и минималистичный дизайн. Однако в зависимости от стиля дизайна можно рассмотреть необычные идеи. Например, к лофту подойдут круглые розетки.

Круглые розетки будут удачно выглядеть в некоторых стилях / Фото sibnet