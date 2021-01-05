Небольшие квартиры всегда пользовались повышенным спросом. Однако такие помещения требуют особого подхода к оформлению.

Как сделать маленькое жилье и функциональным, и стильным, рассказала дизайнер интерьера design_dizart на странице в Instagram.

Читайте Этапы ремонта: что и когда нужно покупать

Что важно учесть

Места для хранения

Существует 2 проблемы:

недостаточно места для хранения; слишком много шкафов.

Планируя ремонт, продумайте различные системы хранения – от маленьких до больших. Вы должны сразу понимать, где у вас будет гардеробная, шкафчики, библиотека и пр.

Габариты мебели

Важны не размеры, а пропорции мебели. Например, высокий стеллаж может смотреться гармоничнее, чем большой шкаф, так как сделает комнату выше и просторнее.

Захламленность

Если квартира небольшая – избавляйтесь от ненужных вещей и предметов. Это могут быть различные сувениры, посуда, техника и т.д.

Актуально Как сделать интерьер стильным: свежие фишки от дизайнеров

В маленькой квартире нужно учитывать все нюансы / Фото kupistul

Одна планировка

Когда вы обдумываете ремонт, обязательно рассмотрите несколько идей относительно планировки. По словам дизайнера интерьера, зацикливаться на одном варианте – серьезная ошибка.

Зонирование

Не перегружайте квартиру разными вариантами зонирования. Если использовать много ширм, штор и пр – это сделает помещение слишком загруженным.

Универсальность

Помните, что всегда важен индивидуальный подход. Фишки, которые сработали в одной квартире, станут плохим решением для другой.

Темные цвета

Учитывайте, что темные оттенки в случае неправильной комбинации могут сделать квартиру меньше. В таком случае лучше выбирать светлую гамму.