Оформление маленькой квартиры: названы основные ошибки
Небольшие квартиры всегда пользовались повышенным спросом. Однако такие помещения требуют особого подхода к оформлению.
Как сделать маленькое жилье и функциональным, и стильным, рассказала дизайнер интерьера design_dizart на странице в Instagram.
Читайте Этапы ремонта: что и когда нужно покупать
Что важно учесть
Места для хранения
Существует 2 проблемы:
- недостаточно места для хранения;
- слишком много шкафов.
Планируя ремонт, продумайте различные системы хранения – от маленьких до больших. Вы должны сразу понимать, где у вас будет гардеробная, шкафчики, библиотека и пр.
Габариты мебели
Важны не размеры, а пропорции мебели. Например, высокий стеллаж может смотреться гармоничнее, чем большой шкаф, так как сделает комнату выше и просторнее.
Захламленность
Если квартира небольшая – избавляйтесь от ненужных вещей и предметов. Это могут быть различные сувениры, посуда, техника и т.д.
Актуально Как сделать интерьер стильным: свежие фишки от дизайнеров
В маленькой квартире нужно учитывать все нюансы / Фото kupistul
Одна планировка
Когда вы обдумываете ремонт, обязательно рассмотрите несколько идей относительно планировки. По словам дизайнера интерьера, зацикливаться на одном варианте – серьезная ошибка.
Зонирование
Не перегружайте квартиру разными вариантами зонирования. Если использовать много ширм, штор и пр – это сделает помещение слишком загруженным.
Универсальность
Помните, что всегда важен индивидуальный подход. Фишки, которые сработали в одной квартире, станут плохим решением для другой.
Темные цвета
Учитывайте, что темные оттенки в случае неправильной комбинации могут сделать квартиру меньше. В таком случае лучше выбирать светлую гамму.
Поделиться новостью