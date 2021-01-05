Каждый хочет, чтобы интерьер его жилья был неповторимым – с особой атмосферой, с какой-то изюминкой.

Этого можно достичь с помощью нескольких интересных приемов, рассказали дизайнеры интерьера из full_house_design в Instagram.

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Что отличает просто интерьер от интерьера вашей мечты с картинки? Что же там такое неуловимо прекрасное, что делает казалось бы простой, на первый взгляд, интерьер каким-то особенным и уникальным? Есть фишечки! – отметили дизайнеры интерьера.

Что поможет сделать интерьер стильным

Черные рамы окон

По словам профессионалов, в этом приеме есть что-то кинематографичное. Интерьер получает строгость и легкость одновременно, а окно превращается в красивую картину.

Стеклянные перегородки

Чтобы интерьер выглядел дорого, он должен быть легким, свободным, просторным и светлым. Здесь отлично подойдут стеклянные перегородки. Они будут выигрышно смотреться даже в небольшой однушке. Кроме того, они вносят в интерьер тонкие графичные линии и трансформируют площадь квартиры.

Цветная сантехника

Это решение – ново и не избито. Цветная сантехника позволяет создать правильный красивый акцент, и сместить взгляды с плитки на конкретный предмет. Это своего рода изюминка в интерьере.

Необычная сантехника станет акцентом в интерьере / Фото keramis

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Контрастный потолок

Не белый потолок – смелость в современных реалиях. Здесь важно понимать, что не обязательно делать яркий потолок, это может быть цвет на пару тонов темнее стен. Подобное решение позволит создать эффект того, что потолок возвышен над комнатой.

Отсутствие штор и гардин

Отказ от штор сделать пространство легким, светлым и просторным. Окна можно оформить с помощью интересных комбинаций. Например, ролеты + шторы, жалюзи + шторы, скрытые ролеты или рулонные шторы.

Бетонный потолок

Такой прием позволяет играть на контрасте текстур и материалов.

Например, теплое гладкое дерево рядом с грубым, нейтральным и безликим бетоном создают то равновесие картинки, которое мы все так стремимся достигнуть в наших интерьерах. А как красиво на фоне бетона смотрится черная фурнитура освещения, – подчеркнули дизайнеры интерьера.