Невеликі квартири завжди користувалися підвищеним попитом. Однак такі приміщення вимагають особливого підходу до оформлення.

Як зробити маленьке житло і функціональним, і стильним, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart на сторінці в Instagram.

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Що важливо врахувати

Місця для зберігання

Існує 2 проблеми:

недостатньо місця для зберігання;

занадто багато шаф.

Плануючи ремонт, продумайте різні системи зберігання – від маленьких до великих. Ви повинні відразу розуміти, де у вас буде гардеробна, шафки, бібліотека та ін.

Габарити меблів

Важливі не розміри, а пропорції меблів. Наприклад, високий стелаж може виглядати гармонійніше, ніж велика шафа, оскільки зробить кімнату вищою і просторішою.

Захаращеність

Якщо квартира невелика – позбавляйтеся від непотрібних речей і предметів. Це можуть бути різні сувеніри, посуд, техніка і т.д.

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У маленькій квартирі потрібно враховувати всі нюанси / Фото kupistul

Одне планування

Коли ви обмірковуєте ремонт, обов'язково розгляньте кілька ідей щодо планування. За словами дизайнерки інтер'єру, зациклюватися на одному варіанті – серйозна помилка.

Зонування

Не перевантажуйте квартиру різними варіантами зонування. Якщо використовувати багато ширм, штор та ін. – це зробить приміщення занадто завантаженим.

Універсальність

Пам'ятайте, що завжди важливий індивідуальний підхід. Фішки, які спрацювали в одній квартирі, стануть поганим рішенням для іншої.

Темні кольори

Враховуйте, що темні відтінки в разі неправильної комбінації можуть зробити квартиру меншою. В такому випадку краще вибирати світлу гаму.