Оформлення маленької квартири: названі основні помилки
Невеликі квартири завжди користувалися підвищеним попитом. Однак такі приміщення вимагають особливого підходу до оформлення.
Як зробити маленьке житло і функціональним, і стильним, розповіла дизайнерка інтер'єру design_dizart на сторінці в Instagram.
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Що важливо врахувати
Місця для зберігання
Існує 2 проблеми:
- недостатньо місця для зберігання;
- занадто багато шаф.
Плануючи ремонт, продумайте різні системи зберігання – від маленьких до великих. Ви повинні відразу розуміти, де у вас буде гардеробна, шафки, бібліотека та ін.
Габарити меблів
Важливі не розміри, а пропорції меблів. Наприклад, високий стелаж може виглядати гармонійніше, ніж велика шафа, оскільки зробить кімнату вищою і просторішою.
Захаращеність
Якщо квартира невелика – позбавляйтеся від непотрібних речей і предметів. Це можуть бути різні сувеніри, посуд, техніка і т.д.
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У маленькій квартирі потрібно враховувати всі нюанси / Фото kupistul
Одне планування
Коли ви обмірковуєте ремонт, обов'язково розгляньте кілька ідей щодо планування. За словами дизайнерки інтер'єру, зациклюватися на одному варіанті – серйозна помилка.
Зонування
Не перевантажуйте квартиру різними варіантами зонування. Якщо використовувати багато ширм, штор та ін. – це зробить приміщення занадто завантаженим.
Універсальність
Пам'ятайте, що завжди важливий індивідуальний підхід. Фішки, які спрацювали в одній квартирі, стануть поганим рішенням для іншої.
Темні кольори
Враховуйте, що темні відтінки в разі неправильної комбінації можуть зробити квартиру меншою. В такому випадку краще вибирати світлу гаму.
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