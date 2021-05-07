Для ее оформления можно использовать несколько способов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Как оформить стену у изголовья кровати
- МДФ-панели. Они могут быть однотонными или под дерево. По словам дизайнера интерьера, этот способ позволит создать особый характер комнаты.
- Гипсовые панели. Бывают различного дизайна и могут быть окрашены в цвет стены. Также они позволяют создавать различные композиции в интерьере.
- Мягкое изголовье, которое плавно переходит на стену. В последние годы этот метод стал очень востребованным. Он позволяет создать особый уют за счет материалов и формы. Можно также использовать подсветку.
- Покраска или фотообои. По словам Ангелины Скуратовой, это достаточно быстрый способ декорирования.
Стену у изголовья кровати можно оформить на любой вкус / Фото pinterest
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- Кирпич. Идеально с неровной кладкой, подчеркивающий здание, если таких стен в помещении нет. Тогда можно создать декор, главное – деликатно,
– назвала еще один вариант дизайнер интерьера.
- Керамогранит и каменный шпон. Подобные материалы позволяют создать максимально естественный вид в интерьере.
Помните, что стена должна вписываться в стиль помещения / Фото pinterest
- Молдинги. Такое решение лучше всего выглядит в стиле современная классика. Их можно покрасить в тон стен или же оставить белыми.
Важно! Ваши задумки должны отображать вашу энергетику. Создавайте то, что будет радовать ваш глаз,
– резюмировала Ангелина Скуратова.