Для ее оформления можно использовать несколько способов. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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Как оформить стену у изголовья кровати

МДФ-панели. Они могут быть однотонными или под дерево. По словам дизайнера интерьера, этот способ позволит создать особый характер комнаты.

Они могут быть однотонными или под дерево. По словам дизайнера интерьера, этот способ позволит создать особый характер комнаты. Гипсовые панели. Бывают различного дизайна и могут быть окрашены в цвет стены. Также они позволяют создавать различные композиции в интерьере.

Бывают различного дизайна и могут быть окрашены в цвет стены. Также они позволяют создавать различные композиции в интерьере. Мягкое изголовье , которое плавно переходит на стену. В последние годы этот метод стал очень востребованным. Он позволяет создать особый уют за счет материалов и формы. Можно также использовать подсветку.

, которое плавно переходит на стену. В последние годы этот метод стал очень востребованным. Он позволяет создать особый уют за счет материалов и формы. Можно также использовать подсветку. Покраска или фотообои. По словам Ангелины Скуратовой, это достаточно быстрый способ декорирования.

Стену у изголовья кровати можно оформить на любой вкус / Фото pinterest

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Кирпич. Идеально с неровной кладкой, подчеркивающий здание, если таких стен в помещении нет. Тогда можно создать декор, главное – деликатно,

– назвала еще один вариант дизайнер интерьера.

– назвала еще один вариант дизайнер интерьера. Керамогранит и каменный шпон. Подобные материалы позволяют создать максимально естественный вид в интерьере.

Помните, что стена должна вписываться в стиль помещения / Фото pinterest

Молдинги. Такое решение лучше всего выглядит в стиле современная классика. Их можно покрасить в тон стен или же оставить белыми.

Важно! Ваши задумки должны отображать вашу энергетику. Создавайте то, что будет радовать ваш глаз,

– резюмировала Ангелина Скуратова.