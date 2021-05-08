Также есть опасные материалы, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

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Появилась аллергия? Начались проблемы с дыханием? Стали плохо себя чувствовать и никак не можете понять почему? Дело в новом ремонте! Часто производители хитрят и не раскрывают весь состав материалов. А если информация о производителе и адресе производства на упаковке и контрэтикетке не совпадает, то, вероятно, перед вами подделка,

– отметила Петрякова.

Каких материалов избегать при ремонте⠀

Виниловые натяжные потолки

На рынке представлены разнообразные варианты натяжных потолков. По словам дизайнера интерьера, дешевые виниловые натяжные потолки при нагревании выделяют опасные вещества. Это становится следствием заложенности носа, першения в горле, раздражительности и бессонницы. При выборе потолков важно проверять сертификаты у производителя.

Выбирая натяжные потолки, проверяйте сертификаты у производителя / Фото pinterest

Клей для обоев с метилбензолом и кселолом

Строители часто предлагают супер-быстрый клей для обоев. Валентина Петрякова пояснила, что в его составе есть вредные вещества, которые ускоряют высыхание. Они могут провоцировать дерматиты и раздражать органы дыхания.

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Бюджетные виниловые обои

В их составе есть поливинилхлорид, который при нагревании становится источником фенола, тяжелых металлов и формальдегидов. Указанные вещества вызывают головные боли и головокружения, аллергию и интоксикацию.

Избегайте бюджетных виниловых обоев / Фото dizajngid

Синтетический ковролин с полипропиленом

При нагревании (например, если у вас теплый пол), а также при длительном использовании (4–5 лет) ковролин выделяет углеводороды, перекисные соединения и ацетальдегид. Это приводит к возникновению аллергии и раздражению слизистых оболочек и дыхательных путей.

Краска со свинцом (часто алкидная)

Это бомба замедленного действия – вещество накапливается в организме, провоцируя заболевания дыхательной, эндокринной и репродуктивной системы. На упаковке безопасной алкидной краски стоит пометка "без свинца" и есть полный состав продукта,

– пояснила дизайнер интерьера.

Дешевые сухие смеси

Бюджетные строительные смеси (низкопробные шпаклевки, пасты, клеи) неизвестных ТМ и различные копии и подделки также содержат множество токсичных компонентов и химических веществ.