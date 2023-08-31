Какие цвета сочетаются с оранжевым: изысканные комбинации от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Смелый цвет, такой как оранжевый, удивительно легко сочетается со многими тонами. Но чаще парами к оранжевому есть приглушенные и естественные оттенки.
Оранжевый цвет не должен преобладать в ваших комнатах. Следует помнить, что в любом случае это отличный акцентный цвет, усиливающий нейтральные оттенки.
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