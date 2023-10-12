Какие цвета выбрать для комнат, где очень мало природного света: они спасут интерьер

12 октября 2023, 16:44
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Источник:

Homes & Gardens

Не во всех комнатах есть большие окна, с помощью которых в помещение попадает много природного света. Если в вашем доме есть темная комната, но вы хотите сделать ее светлее, пригодятся краски правильных цветов.

Цвета красок влияют на общую атмосферу в комнате и могут осветить темное пространство. Дизайнеры рассказали, в какие именно оттенки следует окрашивать стены в мрачной комнате.

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Белый

Семейная комната с белыми стенами / Фото Nune

Нежно-серый

Светло-серая спальня / Фото Paul Raeside

Прохладная мята

Коридор с мятными стенами / Фото Farrow & Ball

Нежное золото

Нежно-желтые стены в гостиной / Фото Little Greene

Теплая лаванда

Лавандовая акцентная стена / Фото Crown

Автор: Марта Левицька