Какие цвета выбрать для комнат, где очень мало природного света: они спасут интерьер
12 октября 2023, 16:44Читати новину українською
Источник:Homes & Gardens
Не во всех комнатах есть большие окна, с помощью которых в помещение попадает много природного света. Если в вашем доме есть темная комната, но вы хотите сделать ее светлее, пригодятся краски правильных цветов.
Цвета красок влияют на общую атмосферу в комнате и могут осветить темное пространство. Дизайнеры рассказали, в какие именно оттенки следует окрашивать стены в мрачной комнате.
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