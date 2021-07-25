Как освежить интерьер с помощью растений: простые способы

25 июля 2021 , 16:28
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Источник:

инстаграм Виктории Файнблат

Любому владельцу жилья рано или поздно надоедает интерьер. Когда делать ремонт не хочется – помогут живые растения.

Они привнесут свежести и позволят помещению заиграть новыми красками. Как использовать комнатные цветы в квартирах и домах – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Как освежить интерьер

Самый простой вариант освежить интерьер – расставить по дому небольшие цветочные композиции или модные в этом году,  суккуленты в стеклянных колбах или бетонных кашпо,
– отметила Файнблат.

  • В гостиной следует использовать крупные напольные зеленые растения.
  • Если вы выбрали много разных комнатных цветов, объедините их в органичные групповые композиции. 

Комнатные растения сделают интерьер свежим и уютным / Фото Pixabay 

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Стремительную популярность набирает и такое явление, как фитопанно и другие предметы интерьера с растительными вставками,
– рассказала Виктория Файнблат.

  • Неоспоримым трендом, по словам дизайнера интерьера, являются компактные сады из пряных трав на кухнях.

Она уточнила, что в любом помещении найдется место для цветов, "потому что достичь полной гармонии и душевного спокойствия без этих представителей фауны в наш сумасшедший век практически невозможно". 

 

Автор: Наталя Бережна