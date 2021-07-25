Как освежить интерьер с помощью растений: простые способы

Любому владельцу жилья рано или поздно надоедает интерьер. Когда делать ремонт не хочется – помогут живые растения.

Они привнесут свежести и позволят помещению заиграть новыми красками. Как использовать комнатные цветы в квартирах и домах – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Как освежить интерьер

Самый простой вариант освежить интерьер – расставить по дому небольшие цветочные композиции или модные в этом году, суккуленты в стеклянных колбах или бетонных кашпо,

– отметила Файнблат.

В гостиной следует использовать крупные напольные зеленые растения.

Если вы выбрали много разных комнатных цветов, объедините их в органичные групповые композиции.

Комнатные растения сделают интерьер свежим и уютным / Фото Pixabay

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Стремительную популярность набирает и такое явление, как фитопанно и другие предметы интерьера с растительными вставками,

– рассказала Виктория Файнблат.

Неоспоримым трендом, по словам дизайнера интерьера, являются компактные сады из пряных трав на кухнях.

Она уточнила, что в любом помещении найдется место для цветов, "потому что достичь полной гармонии и душевного спокойствия без этих представителей фауны в наш сумасшедший век практически невозможно".