Как освежить интерьер с помощью растений: простые способы
Источник:инстаграм Виктории Файнблат
Любому владельцу жилья рано или поздно надоедает интерьер. Когда делать ремонт не хочется – помогут живые растения.
Они привнесут свежести и позволят помещению заиграть новыми красками. Как использовать комнатные цветы в квартирах и домах – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Как освежить интерьер
Самый простой вариант освежить интерьер – расставить по дому небольшие цветочные композиции или модные в этом году, суккуленты в стеклянных колбах или бетонных кашпо,
– отметила Файнблат.
- В гостиной следует использовать крупные напольные зеленые растения.
- Если вы выбрали много разных комнатных цветов, объедините их в органичные групповые композиции.
Комнатные растения сделают интерьер свежим и уютным / Фото Pixabay
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Стремительную популярность набирает и такое явление, как фитопанно и другие предметы интерьера с растительными вставками,
– рассказала Виктория Файнблат.
- Неоспоримым трендом, по словам дизайнера интерьера, являются компактные сады из пряных трав на кухнях.
Она уточнила, что в любом помещении найдется место для цветов, "потому что достичь полной гармонии и душевного спокойствия без этих представителей фауны в наш сумасшедший век практически невозможно".