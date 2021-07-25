Вони привнесуть свіжості й дозволять приміщенню заграти новими фарбами. Як використовувати кімнатні квіти у квартирах і будинках – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Як освіжити інтер'єр
Найпростіший варіант освіжити інтер'єр – розставити у будинку невеликі квіткові композиції чи модні цього року сукуленти в скляних колбах або бетонних кашпо,
– зазначила Файнблат.
- У вітальні слід використовувати великі підлогові зелені рослини.
- Якщо ви вибрали багато різних кімнатних квітів, об'єднайте їх в органічні групові композиції.
Кімнатні рослини зроблять інтер'єр свіжим і затишним / Фото Pixabay
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Стрімку популярність набирає й таке явище, як фітопанно та інші предмети інтер'єру з рослинними вставками,
– розповіла Вікторія Файнблат.
- Беззаперечним трендом, за словами дизайнерки інтер'єру, є компактні сади з пряних трав на кухнях.
Вона уточнила, що в будь-якому приміщенні знайдеться місце для квітів, "тому що досягти повної гармонії та душевного спокою без цих представників фауни у наш божевільний століття практично неможливо".